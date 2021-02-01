Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçı değerlendirirken, "Oyuncuların üzülmesi normal. Hiçbir oyuncu maç kaybetmek istemez. Çok da iyi mücadele ettiler. Bazen futbolda bu tür sonuçlar olabiliyor. Kaybetmeyi çok da hak etmedik 10 kişi kalmamıza rağmen inanılmaz pozisyonları atamadık. Nazar boncuğu olsun. Birisi kazanacak, birisi kaybedecek. Sakin olmak lazım. Çok maç var önümüzde. Bundan sonrasına bakacağız" dedi.

10 kişi tek kale

"Topu kaptırdığımız zaman arkada sağlam durmamız gerektiğini konuşmuştuk. Oyun bazen kendiliğinden değişiyor. Bu maçta önlem almaya çalıştık ama çok şanssızdık" diyen Sergen Hoca, "Dorukhan'ın atılması da oyun anlayışımızı bozdu. 10 kişiyle tek kale oynadık. Çarşamba günü maçımız var, bu üzüntüyü fazla tutmamalıyız. Puan kaybetmek istemezdik ama oluyor bunlar. Güven'in takımdan ayrılmasını istemezdim ama oynasın istiyorum" ifadelerini kullandı.

DOKUZ MAÇ SONRA

Kartal'ın serisi bitti

Beşiktaş, Trabzonspor'a yenilerek ligde 9 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı. Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduktan sonra çıktığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlı takım, Trabzonspor'a yenilmekten kurtulamadı.

Aboubakar yine attı ama

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Vincent Aboubakar, Fatih Karagümrük ve Göztepe'den sonra üst üste 3. maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye çıkaran Aboubakar, takım arkadaşı Cyle Larin'i de yakalasa da mağlubiyeti önleyemedi.

MIRIN, LENS, GÜVEN, BOYD

Kartal'da dört ayrılık

∂ Beşiktaş'ta dün ayrılık rüzgârı yaşandı. Önce Isimat-Mirin'in sözleşmesi feshedildi. Ardından Güven Yalçın'ın İtalya Serie B ekibi Lecce'ye, Jeremain Lens'in de Fatih Karagümrük'e, Tyler Boyd'un ise Sivasspor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı. İmzalar bugün atılacak.