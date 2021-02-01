Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı. Kendisine başarılar dileriz." denildi.
Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi Karagümrük'e kiraladı
01.02.2021 - 10:08 | Son Güncelleme: 01.02.2021 - 10:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Kulübü, İsviçreli futbolcu Kemal Ademi'nin Fatih Karagümrük'e kiralandığını duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler : Fenerbahçe,Kemal Ademi,Karagümrük,
764304 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/764304.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FENERBAHÇE A.Ş.
21
14
3
4
20
45
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
21
14
2
5
23
44
03
GALATASARAY A.Ş.
21
13
3
5
25
42
04
AYTEMİZ ALANYASPOR
21
11
4
6
16
37
05
TRABZONSPOR A.Ş.
21
10
6
5
3
36
06
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
21
9
8
4
9
35
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
21
10
5
6
8
35
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
21
8
7
6
4
31
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
21
7
8
6
-5
29
10
YENİ MALATYASPOR
21
7
7
7
1
28
11
GÖZTEPE A.Ş.
21
6
7
8
4
25
12
KASIMPAŞA A.Ş.
21
7
4
10
-8
25
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
21
6
7
8
-9
25
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
21
5
9
7
-6
24
15
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
21
6
6
9
-10
24
16
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
20
6
5
9
0
23
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
21
6
4
11
-11
22
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
21
5
5
11
-15
20
19
GENÇLERBİRLİĞİ
21
5
4
12
-21
19
20
MKE ANKARAGÜCÜ
21
5
3
13
-10
18
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
21
4
5
12
-18
17
Süper Lig Fikstür
22.Hafta Maçları
29.01.2021 16:00
Yeni Malatyaspor 0 - 0 Karagümrük
29.01.2021 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 2 Galatasaray
30.01.2021 13:30
Kasimpaşa 0 - 1 Hes Kablo Kayserispor
30.01.2021 16:00
Başakşehir 1 - 5 Atakaş Hatayspor
30.01.2021 19:00
Fenerbahçe 1 - 0 Rizespor
31.01.2021 13:30
Erzurumspor 1 - 0 Ankaragücü
31.01.2021 16:00
Alanyaspor 3 - 1 Sivasspor
31.01.2021 16:00
Denizlispor 2 - 1 Göztepe
31.01.2021 16:00
Gençlerbirliği 0 - 1 Fraport-tav Antalyaspor
31.01.2021 19:00
Beşiktaş 1 - 2 Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
19
12
5
2
17
41
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
18
11
4
3
19
37
03
YILPORT SAMSUNSPOR
19
10
7
2
9
37
04
ADANA DEMİRSPOR
19
10
4
5
14
34
05
TUZLASPOR A.Ş.
19
10
3
6
2
33
06
ALTAY
18
10
2
6
13
32
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
19
9
4
6
10
31
08
ALTINORDU
19
9
4
6
-1
31
09
BURSASPOR
19
9
3
7
4
30
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
19
8
3
8
3
27
11
ADANASPOR A.Ş.
19
7
3
9
4
24
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
19
5
6
8
-9
21
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
19
5
4
10
-5
19
14
AKHİSARSPOR
19
5
4
10
-8
19
15
MENEMEN SPOR
19
4
7
8
-12
19
16
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
19
4
4
11
-15
16
17
ANKARASPOR
19
3
4
12
-18
13
18
ESKİŞEHİRSPOR
19
0
7
12
-27
4
PTT 1. Lig Fikstür
19.Hafta Maçları
29.01.2021 19:00
Akhisarspor 1 - 0 Royal Hastanesi Bandirmaspor
30.01.2021 13:30
Ankaraspor 1 - 0 Ankara Keçiörengücü
30.01.2021 16:00
Adanaspor 5 - 2 Eskişehirspor
30.01.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor 0 - 2 Tuzlaspor A.ş.
31.01.2021 13:30
Menemen Spor 0 - 4 Giresunspor
31.01.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 2 - 2 Yilport Samsunspor
31.01.2021 16:00
Beypiliç Boluspor 1 - 2 Adana Demirspor
31.01.2021 19:00
Bursaspor 1 - 2 Altinordu
01.02.2021 19:00
Altay - Istanbulspor