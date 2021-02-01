Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un en golcü ismi Ali Akman, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt’a transfer oldu. Frankfurt Kulübü, anlaşmayı resmen duyururken, 18 yaşındaki futbolcunun da sözleşmeyi imzaladığı fotoğrafı paylaştı.

Alman kulübünden verilen detaylarda sözleşmenin 1 Temmuz 2021’den itibaren geçerli olacağı ve 2025’e kadar devam edeceği belirtildi. Buna göre Ali Akman, sezon sonuna kadar Bursaspor forması giymeye devam edecek. Eintracht Frankfurt'un ayrıca transferin bedelsiz olarak gerçekleştiğini belirtmesi de dikkatlerden kaçmadı. Bursaspor Kulübü, bu bilgiye göre sadece 640 bin TL’lik yetiştirme bedelini kasasına koyabilecek. Konuyla ilgili Bursaspor’dan henüz resmi bir açıklama yapılmaması da dikkat çekti.

“Frankfurt ailesinin bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum”

Transferi sonrası sosyal medya hesaplarından Almanca ve İngilizce dillerinde yorumda bulunan genç futbolcu, şunları söyledi: "Güzel mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim. Yakında Eintracht Frankfurt ailesinin bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum."

Sezonun Bursaspor'da tamamlayacak olan Ali Akman, 2021 yılının Temmuz ayında Alman ekibinin formasını giyecek.