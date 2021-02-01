Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın kiralık olarak görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği Benfica'nın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes'in korona virüs testi pozitif çıkmıştı. İngiltere’nin Londra şehrinden ambulans uçakla gelen 22 yaşındaki futbolcu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne indi. Portekizli futbolcu kendisi için hazırlanan ambulansa binerek polis eşliğinde hastaneye gitti.



Gedson Fernandes’i karşılaşmaya Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak geldi.