Büyükşehir Belediye Erzurumspor transfer döneminin bitmesine dakikalar kala 4 futbolcuyu daha transfer ettiklerini açıkladı. Mavi beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yer alan futbolcular ise 30 yaşındaki sağ bek oyuncusu Bogdan Butgo, 26 yaşındaki ön Libero oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Yaw Achka ve 32 yaşındaki sol bek oyuncusu Zakarya Bergdıch oldu.
Öte yandan BB Erzurumspor’da ara transfer döneminde 11 oyuncu ile yollar ayrılırken 12 oyuncu ile de anlaşma sağlandı.
BB Erzurumspor 4 ismi daha renklerine kattı
02.02.2021 - 01:34 | Son Güncelleme: 02.02.2021 - 01:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BB Erzurumspor ara transfer döneminin bitmesine dakikalar kala 4 transfer daha yaparak kadrosunu güçlendirdi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor transfer döneminin bitmesine dakikalar kala 4 futbolcuyu daha transfer ettiklerini açıkladı. Mavi beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yer alan futbolcular ise 30 yaşındaki sağ bek oyuncusu Bogdan Butgo, 26 yaşındaki ön Libero oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Yaw Achka ve 32 yaşındaki sol bek oyuncusu Zakarya Bergdıch oldu.
Etiketler : erzurumspor,erzurumspor transfer,
764465 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/764465.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FENERBAHÇE A.Ş.
21
14
3
4
20
45
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
21
14
2
5
23
44
03
GALATASARAY A.Ş.
21
13
3
5
25
42
04
AYTEMİZ ALANYASPOR
21
11
4
6
16
37
05
TRABZONSPOR A.Ş.
21
10
6
5
3
36
06
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
21
9
8
4
9
35
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
21
10
5
6
8
35
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
21
8
7
6
4
31
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
21
7
8
6
-5
29
10
YENİ MALATYASPOR
21
7
7
7
1
28
11
GÖZTEPE A.Ş.
21
6
7
8
4
25
12
KASIMPAŞA A.Ş.
21
7
4
10
-8
25
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
21
6
7
8
-9
25
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
21
5
9
7
-6
24
15
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
21
6
6
9
-10
24
16
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
20
6
5
9
0
23
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
21
6
4
11
-11
22
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
21
5
5
11
-15
20
19
GENÇLERBİRLİĞİ
21
5
4
12
-21
19
20
MKE ANKARAGÜCÜ
21
5
3
13
-10
18
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
21
4
5
12
-18
17
Süper Lig Fikstür
22.Hafta Maçları
29.01.2021 16:00
Yeni Malatyaspor 0 - 0 Karagümrük
29.01.2021 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 2 Galatasaray
30.01.2021 13:30
Kasimpaşa 0 - 1 Hes Kablo Kayserispor
30.01.2021 16:00
Başakşehir 1 - 5 Atakaş Hatayspor
30.01.2021 19:00
Fenerbahçe 1 - 0 Rizespor
31.01.2021 13:30
Erzurumspor 1 - 0 Ankaragücü
31.01.2021 16:00
Alanyaspor 3 - 1 Sivasspor
31.01.2021 16:00
Denizlispor 2 - 1 Göztepe
31.01.2021 16:00
Gençlerbirliği 0 - 1 Fraport-tav Antalyaspor
31.01.2021 19:00
Beşiktaş 1 - 2 Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
19
12
5
2
17
41
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
18
11
4
3
19
37
03
YILPORT SAMSUNSPOR
19
10
7
2
9
37
04
ADANA DEMİRSPOR
19
10
4
5
14
34
05
TUZLASPOR A.Ş.
19
10
3
6
2
33
06
ALTAY
18
10
2
6
13
32
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
19
9
4
6
10
31
08
ALTINORDU
19
9
4
6
-1
31
09
BURSASPOR
19
9
3
7
4
30
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
19
8
3
8
3
27
11
ADANASPOR A.Ş.
19
7
3
9
4
24
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
19
5
6
8
-9
21
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
19
5
4
10
-5
19
14
AKHİSARSPOR
19
5
4
10
-8
19
15
MENEMEN SPOR
19
4
7
8
-12
19
16
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
19
4
4
11
-15
16
17
ANKARASPOR
19
3
4
12
-18
13
18
ESKİŞEHİRSPOR
19
0
7
12
-27
4
PTT 1. Lig Fikstür
19.Hafta Maçları
29.01.2021 19:00
Akhisarspor 1 - 0 Royal Hastanesi Bandirmaspor
30.01.2021 13:30
Ankaraspor 1 - 0 Ankara Keçiörengücü
30.01.2021 16:00
Adanaspor 5 - 2 Eskişehirspor
30.01.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor 0 - 2 Tuzlaspor A.ş.
31.01.2021 13:30
Menemen Spor 0 - 4 Giresunspor
31.01.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 2 - 2 Yilport Samsunspor
31.01.2021 16:00
Beypiliç Boluspor 1 - 2 Adana Demirspor
31.01.2021 19:00
Bursaspor 1 - 2 Altinordu
01.02.2021 19:00
Altay - Istanbulspor