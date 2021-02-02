Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun'un ilk açıklamaları taraftarları heyecanlandırdı. Yuvasına, ailesine döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen yıldız golcü, "Eskisinden çok daha güçlü bir Cenk olarak geri döndüm. Taraftarlarımız da benim gibi mutlu ve heyecanlı olsunlar. Transferimi ilk olarak takımdaki eski arkadaşlarımla paylaştım ve çok sevindiler. Beşiktaş taraftarı bana güvensin. Gücümü sahaya yansıtacağım. Dört gözle Beşiktaş forması altında sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Özel çalışacak

Her zaman yüzde yüzünü vereceğini söyleyen millî futbolcu, "Takım çok iyi gidiyor. Trabzonspor maçı hocamızın dediği gibi nazar boncuğu olsun. Şampiyonluğu çok istiyorum ve bunun için en iyisini vermek için sahaya çıkacağım" sözlerini kullandı. Öte yandan Covid-19 tedbirleri kapsamında iki hafta boyunca izolasyonda kalacak olan Cenk Tosun, bu süre boyunca özel olarak çalıştırılacak. Yıldız oyuncunun fizik kondisyon olarak hazır durumda olduğu ve izolasyon sonrası forma giyebileceği öğrenildi.

İndirim de yaptı

Everton'dan alacağı yarım sezonluk 1,250 milyon avro ücretinde indirime giden Cenk Tosun'un, Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede "250 bin avroyu isterseniz şampiyonluğu kazanırsak bonus olarak verirsiniz. Vermeseniz de canınız sağ olsun" dediği öğrenildi. Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi.

SEZON SONUNA KADAR KİRALIK

Güven Yalçın Lecce'de

Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Güven Yalçın sezon sonuna kadar İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'ye kiralandı. Genç oyuncunun sözleşmesinde 5 milyon avroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

İKİ HAFTA YOK

Rıdvan dayanamadı

Yoğun fikstür Beşiktaş'ın sağ beki Rıdvan Yılmaz'a yaramadı. Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcunun arka adalesinde yırtık tespit edildiği ve iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Öte yandan siyah beyazlılar Eskişehirspor'un sağ beki Bilal Ceylan'ı transferin son gününde kadrosuna kattı.