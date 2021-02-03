Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Ara transferde birbirinden önemli ve pahalı oyuncuları kadrolarına katan büyük takımlara Beşiktaş'tan ilginç bir gönderme geldi. Siyah beyazlı kulübün resmî sitesinden, "Cenk Tosun ve Eskişehir'den aldığımız Bilal Ceylan ile kadromuzu güçlendirdik. İnanıyoruz ki takımımız başarılı performansını ligin ikinci yarısında da sürdürecek ve şampiyonluk kupasını bir kere daha Şeref’iyle Hakkı’yla Vodafone Park’ta kaldıracaktır" denildi.

TFF denetlemeli

Yazıda sadece iki transfer yapıldığı ve limitlere uyulduğu ifade edilirken, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun en temel görevi, kulüplerin sportif ve ticari faaliyetlerini uygun yapıp yapmadığını denetlemek ve kurallara uymayan kulüpler hakkında gerekli işlemleri yapmaktır. Süper Lig’de yer alan tüm kulüplerin Federasyon'un belirlemiş olduğu limitler ölçüsünde transfer çalışmalarını yürüttüklerine inanmak istiyoruz" uyarısı yapıldı.

17'lik sağ bek geldi

Beşiktaş, Eskişehirspor'dan 17 yaşındaki sağ bek oyuncusu Bilal Ceylan'ı kadrosuna kattı. Genç oyuncu, imza sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Şimdi yeni ufuklara kanat açma vakti. Kartallar yüksek uçar" ifadelerini kullandı.