Yeşil beyazlı takımdan bedelsiz şekilde Eintracht Frankfurt’la anlaşan 18 yaşındaki futbolcu, etik dışı transfer yaptığı gerekçesiyle sezon sonuna kadar kalacağı Bursaspor’da kadro dışı bırakıldı. Bu gelişmenin ardından da yeşil beyazlı taraftarların tepkisi dinmedi. Bursaspor’un en etkili taraftar grubu Teksas, sosyal medyadan Frankfurt Kulübü’ne Almanca olarak dikkat çeken bir mesaj gönderdi. Teksas grubunun mesajında şu ifadelere yer verildi: “ Merhaba, Milli takım kampında sezon bitmeden ön sözleşme imzaladığınız Ali Akman, Bursaspor kulübü tarafından süresiz olarak kadroda dışı bırakıldı. Oyuncunuz sadece daha genç yaş gruplarıyla 8 ay boyunca ter antrenmanına katılacak ve sonraki sezonda yetersiz bir performans ortaya koyacaktır. Şu anda kendini geliştirmesi için bize ücretsiz olarak ödünç verebilirsiniz.”
Bursaspor taraftar grubu Teksas, Eintracht Frankfurt’a mesaj gönderdi
03.02.2021 - 11:11 | Son Güncelleme: 03.02.2021 - 11:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor’da Ali Akman krizi devam ediyor. Bedelsiz şekilde sezon sonu için Eintracht Frankfurt’la el sıkıştıktan sonra büyük tepki ile karşılaşan ve süresiz kadro dışı bırakılan Ali Akman’la ilgili ilginç bir gelişme daha yaşandı. Yeşil beyazlı taraftar grubu Teksas, Alman kulübe sosyal medya aracılığıyla dikkat çeken bir mesaj gönderdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,Teksas,
764824 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/764824.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FENERBAHÇE A.Ş.
22
15
3
4
21
48
02
GALATASARAY A.Ş.
22
14
3
5
28
45
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
21
14
2
5
23
44
04
AYTEMİZ ALANYASPOR
21
11
4
6
16
37
05
TRABZONSPOR A.Ş.
21
10
6
5
3
36
06
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
21
9
8
4
9
35
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
22
10
5
7
7
35
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
21
8
7
6
4
31
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
21
7
8
6
-5
29
10
YENİ MALATYASPOR
21
7
7
7
1
28
11
KASIMPAŞA A.Ş.
22
7
5
10
-8
26
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
22
6
8
8
-9
26
13
GÖZTEPE A.Ş.
21
6
7
8
4
25
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
21
5
9
7
-6
24
15
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
22
6
6
10
-13
24
16
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
20
6
5
9
0
23
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
21
6
4
11
-11
22
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
21
5
5
11
-15
20
19
GENÇLERBİRLİĞİ
21
5
4
12
-21
19
20
MKE ANKARAGÜCÜ
21
5
3
13
-10
18
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
21
4
5
12
-18
17
Süper Lig Fikstür
23.Hafta Maçları
02.02.2021 16:00
Atakaş Hatayspor 1 - 2 Fenerbahçe
02.02.2021 19:00
Galatasaray 3 - 0 Başakşehir
02.02.2021 19:00
Rizespor 1 - 1 Kasimpaşa
03.02.2021 13:30
Sivasspor - Erzurumspor
03.02.2021 16:00
Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
03.02.2021 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Alanyaspor
03.02.2021 19:00
Konyaspor - Gençlerbirliği
03.02.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Beşiktaş
04.02.2021 16:00
Göztepe - Yeni Malatyaspor
04.02.2021 19:00
Trabzonspor - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
19
12
5
2
17
41
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
19
12
4
3
21
40
03
YILPORT SAMSUNSPOR
19
10
7
2
9
37
04
ADANA DEMİRSPOR
19
10
4
5
14
34
05
TUZLASPOR A.Ş.
19
10
3
6
2
33
06
ALTAY
19
10
2
7
11
32
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
19
9
4
6
10
31
08
ALTINORDU
19
9
4
6
-1
31
09
BURSASPOR
19
9
3
7
4
30
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
19
8
3
8
3
27
11
ADANASPOR A.Ş.
19
7
3
9
4
24
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
19
5
6
8
-9
21
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
19
5
4
10
-5
19
14
AKHİSARSPOR
19
5
4
10
-8
19
15
MENEMEN SPOR
19
4
7
8
-12
19
16
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
19
4
4
11
-15
16
17
ANKARASPOR
19
3
4
12
-18
13
18
ESKİŞEHİRSPOR
19
0
7
12
-27
4
PTT 1. Lig Fikstür
20.Hafta Maçları
05.02.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
06.02.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Menemen Spor
06.02.2021 16:00
Eskişehirspor - Altay
06.02.2021 16:00
Istanbulspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
06.02.2021 19:00
Adana Demirspor - Ankaraspor
07.02.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü - Adanaspor
07.02.2021 16:00
Altinordu - Beypiliç Boluspor
07.02.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Akhisarspor
08.02.2021 19:00
Giresunspor - Bursaspor