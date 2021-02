Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'de yayımlanan, Serbay Şenkal'ın sunduğu Gündem Özel programında basın mensuplarının gönderdiği soruları cevapladı. Programın başında daha önce transferle ilgili söylediği "Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atmam." sözünün hatırlatılması üzerine Cengiz, "Galatasaray'ın geleceğini karartmak bana nasip olmasın. Böyle bir şeyi hissetsem bile taraftarımdan binlerce kez özür dilerim ve kafama sıkar giderim. Ben bir kulum. Hata yapıyorum ama hiç kimse Galatasaray'a ihanet ettiremez. Hata yapabilirim. İşimde iflaslar da yaşadım. Çok acı yaşadım, arkamdan çok hançerlendim ama Galatasaray konu olunca ona her şey feda olsun. Bazı taraftarlarımızdan mesajlar alıyorum. Maça geliyorlar ama dönecek paraları yok. Bu insanlara ihanet etmem. Elimden geleni yaparım. Bazı muhalifler bizi beceriksiz ve vasat görüyor. Biz, bazı üçkâğıtlarda, dolambaçlı yollara sapmada, yalanlarda becerikli değiliz. Galatasaray, bir kültürdür, dürüstlük abidesi olmak zorundadır." diye konuştu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, son dönemde talip oldukları oyunculara rakiplerinin de teklifte bulunmasıyla ilgili, "Göreve geldikten sonra Inter'den Yuto Nagatomo'ya talip olduk. Inter Kulübü, rakip kulübümüzün teklifini göstermiş. Dizi film çevrildiğini bilmiyordum. Kime talipsek hepsine talip oldular. Emre Akbaba'ya talip oldular. Bana daha fazla ödeterek bir yere varamazsın. Türk futbolu ve Türk ekonomisine zarar veriyorsun. Türkiye'nin içinde kalırsa ekonomiye hareket gelir, harca ama yurt dışına da verdirtme. Gerçi onlar yurt dışı ile iç içe. Bizim gibi değiller. Biz beceriksiziz. Yurt dışı transferlerine bakıyoruz, öyle kalıyoruz. Pandora'nın kutusunu azıcık açıyorum. Tamamen açarsam çoğu insan sokağa çıkamaz." ifadelerini kullandı.

"İRFAN CAN GALATASAR'I İSTİYORDU"

Fenerbahçe ile çekiştikleri ve sarı-lacivertli ekibin kadrosuna dâhil ettiği millî futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferiyle ilgili detayları paylaşan Cengiz" İrfan Can çok değerli futbolcu. Hâlâ değerli. Rakip takıma gittiği için değeri düşmedi. O da Mesut gibi iyi bir futbolcu. Sevgili Göksel başkanı aradım. Kendisi yazılı teklif istedi. Bize oyuncunun kesinlikle Galatasaray'ı istediği söylendi. Biz de 4 milyon avro ve sonraki satıştan karın yüzde 50'sini teklif ettik. Sonra sponsor da bularak 5,5 milyon avro, maaşını bizim ödediğimiz Linnes, sonraki satışın karından yüzde 20 ve toplam 2 milyon avro bonus önerdik. Karşı taraf çok mutlu oldu. Sonra Göksel Bey beni aradı ve 'Fenerbahçe'nin teklifiyle aranızda uçurum var. Fenerbahçe, 10 milyon avro+3 milyon avro bonus+yüzde 30 kardan pay+Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci'yi verdi. Sen kendini benim yerime koy. Hangisini yaparsın?' dedi. Kendisine çıkarlarını düşüneceği için haklı olduğunu söyledim. Sonra hiçbir transferin bedelini açıklamayan Fenerbahçe, açıklama yaptı ve 7 milyon dedi. Ancak kardan payı 11 milyondan sonrası için yapıyorlar. Bu nasıl iş? Bana 10 geliyor, 7 açıklanıyor. Fark 7'den başlamalıydı, neden 11'den başlıyor? Bunu merak ediyorum. Bana değil kendi camiana açıkla" diye konuştu.

"TFF LİMİTLERİ AŞANLARA CEZA VERMEK ZORUNDA"

Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, Erencan Yardımcı'nın transferine yönelik eleştirilerin haksız olduğunu söyledi. Genç oyuncu Erencan Yardımcı'nın Misli.com 2. Lig takımlarından Eyüpspor'a 4 milyon 200 bin lira bonservis ücretiyle transfer olmasıyla ilgili Cengiz, şöyle devam etti: Erencan konusunda ayıp ediyorlar. 'Siz, 100 bin avro eden bir futbolcuyu 4 milyon 200 bine nasıl gönderdiniz?' diyorlar. 4 milyonda para birimini söylemiyorlar. Avro mu, lira mı belli değil. Buna şark kurnazlığı veya köylü kurnazlığı denir. Biz, kesinlikle limitler içinde kaldık. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği toplantısında sordum. Hangi kulübün ne kadar açığı var açıklanmasını istedim. Mahremiyet nedeniyle açıklanmadı. Harcama limiti aldatıcı. İçinde bütün ücretler, teknik kadronun maaşları, bonservis var. Dürüst, adil ve mert şekilde açıklayın. Ben açıklarım. Benim 1 milyon avroya yakın limitim var. TFF'ye sesleniyorum. Dedikodulara mahal vermeden lütfen her kulübün ne kadar harcama limiti vardı, ne kadar aştılar açıklasınlar. Ancak açıklayacaklarını düşünmüyorum. Ben 1 milyon avroluk limit içinde kaldım. TFF Lisans Kurulu, tek tek didikledi. TFF, bu konuda dürüst ve açık. Ben UEFA'dan da denetleniyorum. TFF limitleri aşanlara ceza vermek zorunda. Ben aştıysam bana da versinler. TFF, bizim millî kuruluşumuz. TFF'yi zora sokmam ama adil olması için elimden gelen desteği veririm. Bir camiadan korkup birtakım kuralları ertelemek, kırmızı ışıkta geçeni yeşil gibi yazmak, gelecek kuşakları, bir nesli, bir ülkenin mahşeri vicdanını ve ahlakını öldürür.

"EMİN BAYRAM'I BEDAVAYA VERDİK"

Emin Bayram ve Ali Yavuz Kol gibi genç oyuncuları ücret almadan başka takımlara kiraladıklarını aktaran Mustafa Cengiz, "Erencan Yardımcı gibi çocuklar, Ozan Kabak gibi bizim geleceğimiz. Emin Bayram'ı Boluspor'a bedava verdik. Ali Yavuz Kol'u da bedava verdik. Rakiplerimiz veya bizim müzmin muhaliflerimizden bir kişi, 'Emin Bayram neden Boluspor'a bedava verildi?' diye sordu mu? Erencan, Ali Yavuz Kol ve Emin Bayram gibi bizim geleceğimiz. Neden onu sormuyorsunuz? Altyapı ligleri oynanmıyor. Bu oyuncular ne yapacak? Paslanacak, ölecek... Emin ve Ali Yavuz, oynamak istediklerini söylüyor. Erencan, 'Eyüpspor'da forvet açığı var. Ben oynarım.' dedi. Bize laf atıyorlar. Erencan'ın 100 bin avro değeri olduğunu söylüyorlar. Neden 100 bin avro, bana göre Erencan milyon avro. Nereden çıkarıyorsun bunu? Hangi mezata, hangi pazara koydun, hangi köle pazarında satıyorsun?" değerlendirmesinde bulundu.

"OMAR'IN MAAŞINI TAM ÖDEYECEĞİZ"

Mustafa Cengiz, yılbaşında havai fişek kazası geçiren ve lisansı çıkarılmayan Omar Elabdellaoui'nin parasının tamamını ödeyeceklerini söyledi.

Norveçli sağ bekin maaşında indirim yapmaya hazır olduğunu aktaran Cengiz, "Biz isteseydik Omar hazırdı. Maaşını 1 milyon avro ertelerdik. İstesek bunu yapardık ve çocuk buna hazırdı. Nasıl Emre Akbaba sakatken tam maaşını ödedik, nasıl sevgili Muslera'mız sakatken maaşını tam ödedik, Omar'ın maaşını da tam ödeyeceğiz. Bundan utandık. Sakat adama teklif bile etmedik. Kendimizden utandık. Galatasaray ve Türk kültüründe bu yok. Ancak Erencan'ı söylüyorlar. Edepli ol, müeddep ol yoksa edebini, haddini sana bildirirler." şeklinde görüş belirtti. Beşiktaş Kulübünün "Transferlerin limitler içinde yapıldığına inanmak istedikleri" yönünde açıklamasının hatırlatılması üzerine Cengiz, şöyle devam etti: "TFF bu konuda çok hassas. TFF, kimin ne yaptığını biliyor. Tek tek incelesin. UEFA'dan istirham ediyorum, incelesinler. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetiminin UEFA'ya bakan yöneticisi, UEFA'da onları da savunduğum için bana teşekkür etti. UEFA'ya 'Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem de Trabzonspor'a ceza vermeyin. Türk futbolunun önünü kesmeyin. Türkiye bir futbol ülkesi, lütfen tolerans gösterin.' dedim. Bunu söylediğimde UEFA'nın tecrübeli yetkilileri neredeyse sandalyeden düşecekti. Biz UEFA'ya gittiğimizde bir avukatımız yoktu. Bu arkadaşlar, bütün TFF'yi sonra da bütün devleti alarak çıkarma yaptı. Biz UEFA'ya ve CAS'a ip ipullah sivri külah (ne malı mülkü ne çoluk çocuğu olan, tek başına bir kişi) şeklinde gittik. TFF Sicil Kurulu, dürüst bir kuruluş. Tek tek hesaplıyor. Genç bir futbolcumu yıpratmak çok ayıp. Emin'i, Ali Yavuz'u neden sormuyorsunuz? Sormazlar çünkü kalpleri fesat. Kendileri ne düşünüyorlarsa sizi de öyle görüyorlar. Erencan'dan Eyüpspor memnun olmadığı takdirde aynı bedelle geri alırız. Ancak asla bir üçkağıt yok."

"İMZALAMAYALIM DİYE MAHKEMEYE VERDİLER. BANKALAR BİRLİĞİ BİLE ŞAŞIRDI"

Mustafa Cengiz, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yürüttükleri yapılandırma anlaşmasını mahkemeye taşıyan kulüp üyelerine tepki gösterdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm spor kulüplerini olumsuz etkilediğini dile getiren Cengiz, "İngiltere, İspanya ve İtalya hariç yaprak kıpırdamıyor. Onlarda da dengeli kıpırdıyor. Birçok kulüp futbolcularından indirim istedi. Bizde de herkes konuştu, mangalda kül bırakmadı ama sadece Galatasaray'ın futbolcuları ve teknik heyeti indirim yaptı. Bizde de 1-2 kişi indirmeyen oldu ama onların da bir yere geleceğine inanıyorum. Devlete teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Eski Maliye Bakanımıza ve yeni Maliye Bakanımıza teşekkür ederim. Dev bir iş yaptılar. Yeni yapılandırma anlaşmasını daha imzalamadık. İmzalamayalım diye mahkemeye verdiler. Bankalar Birliği bile şaşırdı. Adam 5 yılı, 10 yıla çıkarıyor, faizi en düşük hale getiriyor ama 'Hayır. Galatasaray'ı temdik veriyorlar.' diyorlar. Benden Galatasaray Adası'nı istediler ben de vermedim. Benden önce ne kadar teminat verildiyse aynı teminatı verdim. Senin hisselerin zaten rehinliydi bire gafil, bire aymaz. Biraz oku. Finansmanın vadesi 2,5+7 yıl. 1,5 yıldan sonra faiz ödemeleri, 2,5 yıldan sonra anapara ödemeleri başlayacak." diye konuştu.

"ONYEKURU'DA 4,3 MİLYON AVRO SATIN ALMA OPSİYONU VAR"

Cengiz, Fransa ligi takımlarından Monaco'dan kiraladıkları Henry Onyekuru'nun 4,3 milyon avro satın alma opsiyonu olduğunu söyledi. Rakiplerinin transferlerinde devreye girmediklerini anlatan Mustafa Cengiz, "Mensah transferine girmedik, teklif bile vermedik ama ihale bize kaldı. Menajerleri araya girdi. Çok ayıp işler yapıldı. Biz, 'Beşiktaş masadaysa biz çekiliriz.' dedik. Onyekuru'da 4,3 milyon avro satın alma opsiyonu var. Zorunlu değil. Kendisi 5 aydır yatıyor. Onyekuru beni affetsin ama bizde bile şüphe vardı. Çok sevdiğimiz bir oyuncu. Sempatik ve düzgün bir insan. Adam herkesi utandırdı. Ey Onyekuru utandırmaya devam et. Mustafa Muhammed olayı da çok büyük. Mısır'ın en değerli oyuncularından. Vurduğu kafa, Metin Oktay kafasıydı. İnşallah Metin Oktay gibi devam eder. Mısır ikiye ayrıldı. Araya her şey girdi. Türkiye'den bir kulüp teklif de verdi ama Fenerbahçe değil. Onlar 2-3 ay önce istedi ama vermediler. Biz, Fenerbahçe masadayken girmedik. Mustafa'ya teşekkür ediyorum. Mustafa'nın lakabı debbabe. Arapça tank demek. Mustafa'dan debbabelik, Metin Oktay ruhuyla gitsin istiyoruz. Kendisi Galatasaray'ın geleceği. Allah onu nazarlardan korusun." ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Portekiz'in Benfica takımından kiraladıkları Gedson Fernandes'in İrfan Can Kahveci alınamayınca gündeme gelmediğini aktararak, "Hiçbir transfer bir günde bitmez. Aylarca uğraşıyoruz. Hocanın bir sistemi var. Galatasaray çok büyük marka. Biz, bu saygınlığa uygun davranıyoruz. Fernandes, İngiltere kodlarına göre Kovid-19 karantinasında son günde. İngilizler bunun çıkışına ancak ambulans uçakla izin verdi. Evrakların yetişmesi lazım. İrfan Can'ı alsak da Fernandes'i alırdık. Limitlerimiz buna yetiyordu." şeklinde görüş belirtti.

"PERFORMANSIMDAN MEMNUN DEĞİLİM"

Mustafa Cengiz, yönetim performanslarından memnun olmadığını söyledi. Hedefinin uluslararası kupalar kazanan bir Galatasaray olduğunu aktaran Cengiz, "Performansımdan memnun değilim. Avrupa ve dünya şampiyonu olan, Real Madrid'in karşısında titrediği Galatasaray istiyorum. Hiçbir transfer döneminde memnun değiliz. Memnun olduğumuz anda biteriz. Hiçbir şeyi yeterli görmeyiz. Süper Lig'de oynamak marifet değildir. Ancak her transfer döneminde dayak yiyoruz. Orta saha yok diyorlar, en az golü biz yiyoruz, en sağlam orta saha bizde oluyor. Forvet yok diyorlar en fazla golü biz atıyoruz. Defans yok diyorlar, Luyindama gibi dünyanın en iyi savunmacılarından biri yedek bekliyor. Ben bugün varım, yarın yokum. Lütfen sakin olun ve hocamıza, yönetimlere, oyunculara güvenin. Asla Galatasaray'ın geleceğini karartmayız. Uygun ve optimum olanı yaparız. Ben de taraftar olsam sonsuz transfer isterim ama gerçekler başka." açıklamasında bulundu. "İnşallah transferler yerine oturur ve hem kendilerini hem de bizleri utandırmaz." diyen Cengiz, şu ifadeleri kullandı: Büyük konuşmamak lazım. Bugün çok doğru diye transfer ettiğiniz dünya çapındaki futbolcunun size hiçbir yararı olmayabilir. Biz bunları yaşıyoruz. Bu süreçte Fatih hocam bir eleman gibi canla başla çalıştı. Bir transfer komitesi üyesi gibi çalıştı. Scout ekibime teşekkür ediyorum. Lütfen menajerlerin gazına gelip ortalığı ayağa kaldırmayın. Gelecek yönetimlerin de elini rahat bırakın. Seçilen insanlara güvenin. Ben alamıyorum. Bazı futbolcular 18-20 milyon avro maaş alırken, bir takımı tuttuğu için 3 milyon avroya fit oluyor. 15 milyonu feda ediyor. Ben olsam o futbolcunun 50 metrelik heykelini o stadın giriş kapısına dikerim. Biz Galatasaray kültürü içinde davranan rastgele insanlarız. Sadece hakaret ve küfür etmeyin bize yeter.

“BAĞIŞ KAMPANYASINI BEN BAŞLATMADIM”

Cengiz, düzenlenen bağış kampanyasına ilgiden memnun olmadığını belirterek, "Kampanyayı ben başlatmadım. Taraftarımız başlattı. Geldiğimiz noktadan memnun değiliz. Hiçbir kampanya yapmadık. Daha başlamadık ama 6 milyon liraya yakın toplandı. Bir futbolcu transferi için rakibimiz de açtı. Herhalde 4,5 milyon topladılar. Allah artırsın. O daha çok toplarsa taraftarımızı tahrik eder, benim işime gelir. Toplanan para bizim yıllık elektrik giderimizi bile karşılamıyor. Stadımızın çatısına güneş panelleri koyacağız. 20 milyon liraya yakın gideri var. Bedava koyacaklar. Ancak bir teminat mektubuna ihtiyacımız var. Onu arıyoruz." diye konuştu. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig'deki hakem performanslarıyla ilgili, "Hakemlerin art niyet, maddi çıkar gibi şeyler sağladığını düşünmüyorum. Genç hakemlerin hata yapmasına rağmen verilmesini istiyorum ama özellikle son günlerde hakemler çok formsuz. Dün bir hakem -O bizi de yaktı- bir maç yönetti. İnsanlar bayağı rahatsız oldu. Verilen bir kırmızı kart var. Bunu formsuzluğa bağlıyorum. MHK'den rica ediyorum. Formsuz hakemde ısrar etmesinler. Benzer pozisyonlarda Diagne'ye cart diye kırmızı veriyorlar, Emre Kılınç'a verilen kırmızı kart var. Aynı pozisyonlara aynı hakem tarafından sarı kart verilmiyor. MHK Başkanı Serdar Tatlı, dürüst bir insan. Ben gelmesini istedim ama bu adamı da TFF'yi de yakıyorlar. Nihat Özdemir mi 'Sarı veya kırmızı kart ver' diyor. Hayır. Onlar da benim gibi bakıyor. Onların da mutlu olduğuna inanmıyorum. İnansam zaten savaş açarım." diyerek sözlerini tamamladı.