Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'un Spor Müdürü Cüneyt Şen'e gündeme ilişkin bomba açıklamalarda bulundu. Hem ligde hem de kupada şampiyon olmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Çebi, "Eğer hakemler Beşiktaş'ın önünü kesecek tarzda bir tavır ortaya koyarsa emin olun taş taş üstünde bırakmam, yer yerinden oynar. Umarım böyle şeyler olmaz. Hakemlere sesleniyorum; adaletsizliğe sakın yer vermeyin. Takımlar da puan almak adına futbolu kalitesizleştirmesinler" dedi.

Limitler açıklansın

Federasyon'un transfer limitlerini de açıklamasını isteyen siyah beyazlıların patronu, "Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor nereye ne kadar kullandı bilelim. Ben transferde popülist davranmadim. Hulk ve Mandzukic gündemimize geldi. Maddi şartlar Beşiktaş’a zarar verebilirdi. Önceki yönetim kulübü 16.5 milyon avroluk yük altına sokarak gitti. Transfer limitleri biz gelmeden önce kullanıldı. Birçok futbolcuyla uzun vadeli ve yüksek ücretli sözleşmeler yapıldı" sözlerini kullandı.

ÇEBİ'DEN İNCİLER

* "Hocamız ne zaman istrese yolumuza onunla devam edeceğiz. Sözleşme şu anda gündemde değil. Yapmış olduğumuz transferlerle ilgili hocamızın gönülsüzlüğü yok"

* "Dorukhan teklifimizi kabul etmedi. F.Bahçe’ye giderse rahatsız olurum ama teklifimi bu yüzden bir kuruş arttırmam. F.Bahçe yönetimi bizimle görüşmedi"

* "Ali Şafak Öztürk muhatabım değil çünkü istifa etti. Antalyasporlu olduğunu düşünmüyorum. Hangi takımın kongre üyesi olduğu belli. Camiamızın adını bir daha ağzına almasın"

* "Abdullah Avcı ile oturup konuşacağız, anlaşmaya çalışacağız. Başka bir takımda teknik direktörlük yaparken Beşiktaş'tan ücret almayacağını düşünmek istiyorum"

TOSUN PAŞA SABIRSIZ

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı eski golcüsü Cenk Tosun formasına kavuşuyor. Covid-19 tedbirleri çerçevesinde izolasyon sürecinde olan yıldız futbolcunun karantinası Konyaspor maçı öncesi sona erecek. Takımla bir idmana çıkabilecek olan 29 yaşındaki oyuncunun Konyaspor maçı kadrosuna alınması bekleniyor. Tam 1.111 gün sonra yeniden Vodafone Park'a çıkacak olan Cenk Tosun, teknik ekibin verdiği özel program dâhilinde çalışmalarını sürdürüyor.