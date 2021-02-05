Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün GS TV’de basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cengiz, Fenerbahçe’nin yaptığı transferlere dikkati çekip “Beşiktaş'a katılıyorum ve artırıyorum. Bütün transfer dönemleri tek tek incelensin. Her şey açıklansın! UEFA'dan da rica ediyorum, bizleri inceleyin” çağrısında bulundu. İrfan Can pazarlıklarının perde arkasını açıklayan Cengiz “Biz en son 5,5 milyon avro artı 2 milyon avro da başarı primi ve Linnes’i teklif ettik. Göksel Gümüşdağ bana ‘Fener’in teklifiyle arada uçurum var’ dedi” ifadelerini kullandı.

Erencan’ı geri alırız!

Gümüşdağ’ın kendisine, Fenerbahçe’nin teklifinin 10 milyon avro ve 3 milyon avro başarı primi ile iki oyuncu olduğunu söylediğini ileten Cengiz “Sonra ücretin 7 milyon avro olduğu açıklandı. Dedikleri gibi olsa arada uçurum olmazdı. Millet futbolcu alıyor, 18 milyon avro kazanan adam (Mesut Özil), 3 milyon avroya tuttuğu takıma geliyor. Çok güzel! Ben olsam o adamın heykelini hemen stadyumun önüne dikerim" dedi. Kendilerinin de Eyüpspor’a 4,2 milyon liraya gönderdikleri Erencan için eleştirildiklerini söylerken “Oynayamazsa aynı ücrete geri alırız” dedi.

CENGİZ'DEN İNCİLER

∂ “F.Bahçe maçına gideceğim inşallah. Cumartesi günü “Veni, vidi, vici”yi söylemek nasip olur inşallah. Geldik, gördük, yendik."

∂ “Kulübe bağış konusunda Ali Koç 2 kere ‘Çocukların kumbarasındaki paraya talibiz’ dedi. Bizim hocamız ise Çocuk Esirgeme Kurumuna tazminatını bağışladı.”

∂ “Onyekuru 5 aydır yatıyordu, bizde bile şüphe vardı. Harika oynuyor. Mustafa’nın vurduğu kafaşutu aynı Metin Oktay’ın stili.”

∂ “Biz kime teklif götürsek, talip oldular. Emre Akbaba, Nagatamo... Yurt dışı transferlerinde de bizim gibi değiller. Biz çok beceriksiziz.”

TFF’YE BİLDİRİLMEDİ

Omar donduruldu

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası sonrası sahalardan uzun bir süre ayrı kalacak olan Omar’ın lisansı askıya alındı. Yabancı sayısı 17’ye yükselen Galatasaray’da Norveçli sağ bekle görüşüldükten sonra bu kararın alındığı bildirildi.

Aslan gol çalıştı

Galatasaray derbi hazırlıklarını dün yapılan antrenmanla sürdürüldü. Teknik Direktör Fatih Terim oyunculara yandan orta ve şut çalışması yaptırdı. Diğer taraftan sakatlıkları geçen Oğulcan, Şener ve Emre Taşdemir dün takımla çalıştı.