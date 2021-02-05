Kulüpler Birliği Başkanlığına, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi seçildi.
Kulüpler Birliği Başkanlığına Ahmet Nur Çebi seçildi
05.02.2021 - 17:04 | Son Güncelleme: 05.02.2021 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kulüpler Birliği Başkanlığına, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi seçildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kulüpler birliği,
765390 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/765390.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FENERBAHÇE A.Ş.
22
15
3
4
21
48
02
GALATASARAY A.Ş.
22
14
3
5
28
45
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
22
14
3
5
23
45
04
TRABZONSPOR A.Ş.
22
11
6
5
4
39
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
22
11
5
6
16
38
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
22
10
5
7
7
35
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
22
9
8
5
7
35
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
22
9
7
6
6
34
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
22
7
9
6
-5
30
10
YENİ MALATYASPOR
22
7
8
7
1
29
11
GÖZTEPE A.Ş.
22
6
8
8
4
26
12
KASIMPAŞA A.Ş.
22
7
5
10
-8
26
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
22
6
8
8
-9
26
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
22
5
10
7
-6
25
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
21
6
6
9
0
24
16
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
22
6
6
10
-13
24
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
22
6
5
11
-11
23
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
22
5
6
11
-15
21
19
GENÇLERBİRLİĞİ
22
5
5
12
-21
20
20
MKE ANKARAGÜCÜ
21
5
3
13
-10
18
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
22
4
5
13
-19
17
Süper Lig Fikstür
24.Hafta Maçları
06.02.2021 13:30
Kasimpaşa - Atakaş Hatayspor
06.02.2021 16:00
Alanyaspor - Rizespor
06.02.2021 16:00
Başakşehir - Karagümrük
06.02.2021 19:00
Fenerbahçe - Galatasaray
07.02.2021 13:30
Erzurumspor - Hes Kablo Kayserispor
07.02.2021 16:00
Ankaragücü - Sivasspor
07.02.2021 16:00
Denizlispor - Fraport-tav Antalyaspor
07.02.2021 19:00
Beşiktaş - Konyaspor
08.02.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Göztepe
08.02.2021 19:00
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
19
12
5
2
17
41
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
19
12
4
3
21
40
03
YILPORT SAMSUNSPOR
19
10
7
2
9
37
04
ADANA DEMİRSPOR
19
10
4
5
14
34
05
TUZLASPOR A.Ş.
19
10
3
6
2
33
06
ALTAY
19
10
2
7
11
32
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
19
9
4
6
10
31
08
ALTINORDU
19
9
4
6
-1
31
09
BURSASPOR
19
9
3
7
4
30
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
19
8
3
8
3
27
11
ADANASPOR A.Ş.
19
7
3
9
4
24
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
19
5
6
8
-9
21
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
19
5
4
10
-5
19
14
AKHİSARSPOR
19
5
4
10
-8
19
15
MENEMEN SPOR
19
4
7
8
-12
19
16
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
19
4
4
11
-15
16
17
ANKARASPOR
19
3
4
12
-18
13
18
ESKİŞEHİRSPOR
19
0
7
12
-27
4
PTT 1. Lig Fikstür
20.Hafta Maçları
05.02.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
06.02.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Menemen Spor
06.02.2021 16:00
Eskişehirspor - Altay
06.02.2021 16:00
Istanbulspor - Bereket Sigorta ümraniyespor
06.02.2021 19:00
Adana Demirspor - Ankaraspor
07.02.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü - Adanaspor
07.02.2021 16:00
Altinordu - Beypiliç Boluspor
07.02.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Akhisarspor
08.02.2021 19:00
Giresunspor - Bursaspor