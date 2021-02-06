Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ - YALIMCAN SARPYEL

Bir derbi günü daha geldi çattı. Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Ülker Stadında Cüneyt Çakır’ın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ligde oynadığı son 9 maçta 8 galibiyet ve bir beraberlik alan Fenerbahçe, derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Geçen sezon 20 yıl aradan sonra Kadıköy’de Fenerbahçe’yi deviren Galatasaray ise bunu tekrarlayıp liderlik koltuğuna kurulmak hedefinde.

FENERBAHÇE'DE PATRON SOSA

Mecburen Mert Hakan

Geçen sezon evinde yenilerek rakibine karşı 20 yılı aşkın süren seriyi kaybeden Fenerbahçe, yeni bir serinin ilk adımını atmak istiyor. Ancak Pelkas’ın ardından Gustavo’nun da sakatlanması Erol Bulut’u sıkıntıya sokmuş durumda. Bulut, henüz hazır olmadığı için Mesut’un yerine 10 numara görevini formsuz da olsa Mert Hakan’a verecek. Gustavo’nun görevini ise Hatay kafilesinden zehirlenme şüphesiyle çıkarılan Jose Sosa üslenecek.

Özil ikinci yarıda

Sahadaki futbol aklı olarak görev yapacak tangocunun hemen yanında Ozan görev alacak. Sosa pas merkezi olurken Ozan’ın öncelikli sorumluluğu şiddetli presle rakibin oyun kurmasını engellemek olacak. Bulut, işler planlandığı gitmezse Mesut Özil kozunu sahaya sürerek, dünya yıldızıyla Galatasaray’ı devirmeyi deneyecek.

Bugün bayram

Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını neşe içinde tamamladı. Önemli eksiklere rağmen derbiden zaferle ayrılacaklarına inanan oyuncuların hırsı teknik heyetin yüzünü güldürürken Erol Bulut takımını “Bayrama hazır olun” sözleriyle motive etti.

ORTALARINIZ MUSTAFA'YA!Terim’in yeni silahı

∂ Fenerbahçe’yi bir kere daha Kadıköy’de yenmek isteyen Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim oyun planını belirledi. Rakip oyunculara karşı isim isim özel tedbir almayacak olan Aslan, kendi oyun yapısı üzerinde taktikler geliştirdi. Hücumda her zamankinden daha geniş alanda antrenmanlar yapan Cimbom’un planı, yeni transfer Mustafa’yı ceza sahası içinde hava toplarıyla buluşturmak.

Üç yeni Aslan

Terim’in özellikle Onyekuru-Saracchi ve Yedlin-Emre Kılınç’a çizgiden bol bol orta yaptırdığı ve rakibini bu şekilde devirmeyi planladığı öğrenildi. Terim hava toplarına hâkim olan Mustafa’nın bu gücünden faydalanmak istiyor. Tecrübeli teknik adam ara transfer döneminde kadroya katılan beş isimden üçünü derbide sahaya sürecek. Onyekuru’nun dışında Mustafa ile Yedlin, ilk defa on birde forma bulacak.

Terim: 5

Bulut: 3

İki takımın hocası bu akşamki derbiyle birlikte 11’inci defa birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 10 maçta Fatih Terim, Erol Bulut’a galibiyetlerde 5-3 üstünlüğü bulunuyor. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Eksik bırakma!

Fatih Terim, genelde gergin geçen Fenerbahçe derbisi öncesinde oyuncularına kart ikazında bulundu. Terim “Hakemle ve rakiple gereksiz diyaloğa girmeyin, tahriklere kapılmayın. Sahada eksik kalırsak işimiz zorlaşır” tembihinde bulundu.

BEŞ MAÇLIK SERİ

Kadıköy kozu

∂ F.Bahçe, ligde son haftalarda ev sahibi olduğu müsabakalarda önemli bir seriye imza attı. Kadıköy'deki son beş lig maçında misafir ettiği rakiplerini mağlup etmeyi başaran F.Bahçe, son iki maçta ise kalesini gole kapattı.

DERBİ ZAFERİ YOK

Kanarya ilk peşinde

∂ Fenerbahçe, liderliğini sürdürdüğü sezonda henüz derbi galibiyeti yaşayamadı.Sarı lacivertliler, bu sezon oynadığı ilk derbide deplasmanda Galatasaray ile berabere kalırken, evinde Beşiktaş'a mağlup olmuştu.

SICAKLIK 12 DERECE

Hava çok müsait

∂ Dev derbide hava sıcaklığının 12 derece olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmî internet sitesinde belirtilen tahminlere göre maç saatinde yağmur yok, nem oranı ise yüzde 78 olacak.

DERBİLERDE

Aslan zorlanıyor

∂ Galatasaray, son altı sezonda çıktığı 22 derbide sadece 3 defa kazanabildi. Sarı kırmızılılar, son 22 müsabakada 10 beraberlik, 9 yenilgi yaşadı. Diğer taraftan iki takım arasındaki son 11 derbinin beşi golsüz bitti.