Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1.Lig’in 20’nci haftası dikkat çeken bir maça sahne olacak. Ligin zirvesindeki Giresunspor sahasında Bursaspor’u konuk edecek. Son 4 deplasman maçında mağlubiyet yüzü görmeyen yeşil beyazlı takım, Giresun’da da bu seriyi sürdürmek istiyor. En son yenilgisini 28 Kasım 2020’de 3-1’lik skorla Altay deplasmanında alan Bursaspor, sonrasında Bandırmaspor’u 2-1 mağlup edip, İstanbulspor’la 3-3 berabere kaldı. Bursa temsilcisi ardından da sezonun ilk yarısını Keçiörengücü’nü yenerek tamamladı. Bursaspor, sezonun ikinci devresini ise deplasmanda Adana Demirspor’u 2-1’lik skorla devirerek açtı

Giresunspor-Bursaspor maçı, Pazartesi akşamı saat 19.00’da başlayacak.