Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa, Hatayspor’u konuk etti. İstanbul ekibinin devre arasında kadrosuna kattığı Dusko Tosic, bu mücadeleye 11’de başladı. Son olarak Beşiktaş formasıyla 7 Mayıs 2018 tarihinde Kayserispor maçında Süper Lig’de 11 başlayan 36 yaşındaki futbolcu, 1007 gün sonra Türkiye’de bir mücadeleye 11’de çıktı.

Son olarak Çin'in Guangzhou takımında forma giyen 36 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarında oyuna dahil olmuştu.

Deneyimli savunmacı Gençlerbirliği ve Beşiktaş formalarıyla Süper Lig’de 6 sezon mücadele etmişti.