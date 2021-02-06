Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sol kanatta topla buluşan Muhammed Mert ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Boupendza’nın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

11. dakikada kendi ceza sahasında topla buluşan Bilong, Hajradinovic’in baskısı sonrasında topu kaptırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Thelin’in vuruşunda top filelere gitti ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi.

12. dakikada Hatayspor savunması yine hata yaptı. Topla buluşan Rayane Aabid, meşin yuvarlağı Thelin’e kaptırdı. Bu futbolcunun karşı karşıya vuruşunda kaleci Munir gole izin vermedi.

23. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boupendza, 2 rakibinden sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Ertuğrul’dan dönen top Rayane Aabid’e çarpıp auta çıktı.

31. dakikada kaleyi karşıdan gören noktada kazanıla serbest vuruşu Bistrovic kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta kaleci Munir son anda topu kornere tokatladı.

32. dakikada soldan kazanılan korner atışında topun başına geçen Yusuf Erdoğan ceza sahasına ortaladı. Bu noktada yükselen Hodzic’in kafa vuruşunda kaleci Munir topu kontrol etti.

41. dakikada sağ kanatta topla buluşan Akintola rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun yerden pasında topla buluşan Katranis’in yerden şutunda Bistrovic son anda ayak koyarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

44. dakikada Rayane Aabid’in ara pasında topla buluşan Boupendza rakibinden sıyrılıp şutunu attı. Kaleci Ertuğrul’dan dönen top Akintola’da kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak yine Ertuğrul’dan sekerken, boş pozisyonda topu önünde bulan Boupendza takımını öne geçirdi. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Aytaç Kara, yay üzerinden sert vurdu ancak kaleci Munir köşeye giden topa uzanarak gole engel oldu. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

55. dakikada sol kanatta topla buluşan Haddadi, ceza sahası içindeki Hodzic’i gördü. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top direğin dibinden auta çıktı.

56. dakikada Hadergjonaj’ın sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Thelin, göğsüyle yumuşatıp düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 1-1

63. dakikada Katranis’in soldan kullandığı serbest vuruşta ön direkte yükselen Boupendza kafayı vurdu ancak kaleci Ertuğrul bu pozisyonda topu kontrol etti.

69. dakikada sağ kanattan bindiren Hadergjonaj’ın yerden ceza sahasına gönderdiği pasta Hodzic gelişine bir vuruş yaptı ancak kaleci Munir topu kornere göndermeyi başardı.

72. dakikada Yusuf Erdoğan’ın hatalı pasında ceza sahasında topla buluşan Akintola’nın şutunda savunmadan dönen topa Rayane Aabid çok sert vurdu ve takımını yeniden öne geçirdi. 1-2

84. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Abdurrahman, Diouf’la paslaşıp bekletmeden kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-3

90+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kamara, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi. Bu futbolcu çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 1-4