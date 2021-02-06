Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic ve Bayern Münih'in ABD'li oyuncusu Jalen Reynolds, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 24. hafta karşılaşmalarını 30'ar verimlilik puanıyla bitiren Micic ve Reynolds, haftanın MVP'si unvanını paylaştı.

Micic, Barcelona'yı 88-86 yendikleri maçta 26 sayı, 3 ribaunt, 5 asist, 2 top çalmayla oynadı. Reynolds ise ALBA Berlin'i 101-95 mağlup ettikleri karşılaşmayı 24 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 4 top çalmayla tamamladı.