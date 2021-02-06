Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Giresunspor maçın öncesi yapılan Covid-19 testinin sonuçlarını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpte 11 ismin testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Bursaspor Kulübü’nden yapılan bilgilendirilmede şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz tarafından bugün tüm futbolcu, teknik heyet ve A Takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda; 8 futbolcu, 1 teknik heyet ve 2 A Takım personelimiz olmak üzere toplam 11 sonucun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır. 4 futbolcumuz da sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almamaktadır. Giresunspor kafilesine altyapımızdan 9 futbolcu dahil edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”