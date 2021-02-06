Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında sarı-kırmızılıların kaptanlarından Arda Turan sevincinden gözyaşlarına hakim olamadı. Sezon başında takıma tekrar katılan deneyimli futbolcu, kariyerinde ilk kez Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşadı.
Mücadeleye 11'de başlayan 34 yaşındaki futbolcu, 78. dakikada yerini Ryan Babel'e bıraktı.
Arda Turan gözyaşlarına hakim olamadı
06.02.2021 - 22:22 | Son Güncelleme: 06.02.2021 - 22:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, Fenerbahçe galibiyetinin ardından sevincinden saha içinde gözyaşlarına hakim olamadı.
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında sarı-kırmızılıların kaptanlarından Arda Turan sevincinden gözyaşlarına hakim olamadı. Sezon başında takıma tekrar katılan deneyimli futbolcu, kariyerinde ilk kez Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşadı.
Etiketler : Arda Turan,
765691 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/765691.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
FENERBAHÇE A.Ş.
22
15
3
4
21
48
02
GALATASARAY A.Ş.
22
14
3
5
28
45
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
22
14
3
5
23
45
04
TRABZONSPOR A.Ş.
22
11
6
5
4
39
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
22
11
5
6
16
38
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
23
11
5
7
10
38
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
23
10
7
6
7
37
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
22
9
8
5
7
35
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
22
7
9
6
-5
30
10
YENİ MALATYASPOR
22
7
8
7
1
29
11
GÖZTEPE A.Ş.
22
6
8
8
4
26
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
22
6
8
8
-9
26
13
KASIMPAŞA A.Ş.
23
7
5
11
-11
26
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
22
5
10
7
-6
25
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
21
6
6
9
0
24
16
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
23
6
6
11
-14
24
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
22
6
5
11
-11
23
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
22
5
6
11
-15
21
19
GENÇLERBİRLİĞİ
22
5
5
12
-21
20
20
MKE ANKARAGÜCÜ
21
5
3
13
-10
18
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
22
4
5
13
-19
17
Süper Lig Fikstür
24.Hafta Maçları
06.02.2021 13:30
Kasimpaşa 1 - 4 Atakaş Hatayspor
06.02.2021 16:00
Alanyaspor - Rizespor
06.02.2021 16:00
Başakşehir 0 - 1 Karagümrük
06.02.2021 19:00
Fenerbahçe - Galatasaray
07.02.2021 13:30
Erzurumspor - Hes Kablo Kayserispor
07.02.2021 16:00
Ankaragücü - Sivasspor
07.02.2021 16:00
Denizlispor - Fraport-tav Antalyaspor
07.02.2021 19:00
Beşiktaş - Konyaspor
08.02.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Göztepe
08.02.2021 19:00
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
19
12
5
2
17
41
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
20
12
4
4
20
40
03
YILPORT SAMSUNSPOR
20
11
7
2
11
40
04
TUZLASPOR A.Ş.
20
11
3
6
4
36
05
ALTAY
20
11
2
7
16
35
06
ADANA DEMİRSPOR
19
10
4
5
14
34
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
19
9
4
6
10
31
08
ALTINORDU
19
9
4
6
-1
31
09
BURSASPOR
19
9
3
7
4
30
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
20
8
3
9
1
27
11
ADANASPOR A.Ş.
19
7
3
9
4
24
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
20
6
6
8
-8
24
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
19
5
4
10
-5
19
14
AKHİSARSPOR
19
5
4
10
-8
19
15
MENEMEN SPOR
20
4
7
9
-14
19
16
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
19
4
4
11
-15
16
17
ANKARASPOR
19
3
4
12
-18
13
18
ESKİŞEHİRSPOR
20
0
7
13
-32
4
PTT 1. Lig Fikstür
20.Hafta Maçları
05.02.2021 19:00
Yilport Samsunspor 3 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
06.02.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. 2 - 0 Menemen Spor
06.02.2021 16:00
Eskişehirspor 0 - 5 Altay
06.02.2021 16:00
Istanbulspor 2 - 3 Bereket Sigorta ümraniyespor
06.02.2021 19:00
Adana Demirspor - Ankaraspor
07.02.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü - Adanaspor
07.02.2021 16:00
Altinordu - Beypiliç Boluspor
07.02.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Akhisarspor
08.02.2021 19:00
Giresunspor - Bursaspor