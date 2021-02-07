Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "90 dakikaya bakınca çok daha fazla atak bulan bizdik. Samatta'nın ilk yarı pozisyonu vardı. Şans eseri Muslera'nın koluna çarptı. Bu derbiyi kaybetmek istemiyorduk. Kalemize gelen ilk top gol oldu. Karambolde önüne düştü. İlk top oydu, gol oldu" derken, "İkinci yarıda orta sahada mücadele gücümüzün eksikliği sebebiyle Gustavo'nun yokluğu hissedildi" sözlerini kullandı.

Antep'te de oldu

"2. yarı golü yedikten sonra oyuna hâkim olan bir Fenerbahçe, hemen hemen tek kale oynayan bir Fenerbahçe oldu. Gol pozisyonlarına girdik, değerlendiremedik. Frikikten attığımız gol, VAR ile ofsayt sebebiyle iptal edildi, ofsayt değildi" vurgusu yapan Erol Hoca, "Fenerbahçe olunca çekilen çizgiler farklı çekiliyor. Gaziantep karşısında da aynısını yaşadık. Bize karşı çizgiler neden farklı oluyor?" şeklinde konuştu.

Bu nasıl bir dostluk?

Küfrediyorlar

Maç sonunda G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolcuları protokole yanaştı. Galatasaraylı yöneticilerle karşılıklı tezahürat yapılınca Fenerbahçe tarafından tepki geldi. Başkan Ali Koç, G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz ve yardımcısı Abdurrahim Albayrak'a, "Bize dostluktan bahsediyorsunuz oyuncularınız küfrederek içeri giriyorlar" ifadelerini kullanarak serzenişte bulundu.

Ayıp ediyorsunuz

Albayrak'ın "Biz dostuz" karşılığına cevap veren Koç, "Böyle mi dost olunuyor? Biz her sene size dostça davranıyoruz. Siz ayıp ediyorsunuz" diyerek tepkisini sürdürdü. Öte yandan Fatih Terim'in maç öncesi, "Bize burada localardan küfür edildi" sözleri sorulan Koç, "Kendinize yapılmasını istemediğiniz şeyi başkasına yapmayacaksınız. Yaparsanız tepki görürsünüz" ifadelerini kullandı.