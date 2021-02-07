Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe karşısında maçın gidişatını Galatasaray'ın belirlediğini belirten futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Sarı-kırmızılı takım, çubuklu takıma karşı daha oynamasını bilen bir görüntüdeydi. Fenerbahçe'nin 3 tane hücum oyuncusunu al birini, vur diğerine. Bir tane kuvvetli forveti var Thiam, o da oynamadı" dedi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR TRANSFER, TEBRİK ETMEK LAZIM"

Galatasaray'a Kadıköy'de galibiyeti getiren golü kaydeden Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'i maçın kahramanı ilan eden Dilmen, "Mohamed, yazın Emre Belözoğlu'nun listesinde 2. sıradaydı. Onu görünce, Fenerbahçe'nin ne kadar önemli bir oyuncuyu kaçırdığını gördük. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan santraforu Galatasaray almış, Galatasaray'da iş yapar. Tam kuvvetli olunca başka olur, çok önemli transfer, tebrik etmek lazım" dedi.

"MESUT'UN GEBERİK HALİ TAKIMI ÖNDE TUTTU"

Fenerbahçe'nin oyununu da değerlendiren Dilmen, "Aylardır oynamayan Sosa, Fenerbahçe'nin en iyi iki oyuncusundan biri. Nazım en iyi oyuncusuydu. Bir de gayretinden dolayı Ozan. Mesut gelince de bir kalite gördük. Mesut'un geberik hali, Sosa'nın hazır olmayan hali oyunun belli bölümünde takımı orada tuttu" dedi.