Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor, TFF 1.Lig’in 20. haftasında yarın akşam oynayacağı Giresunspor maçı için bu sabah yola çıktı. Yeşil beyazlı takımda morallerin bozuk olduğu gözlendi. Önemli karşılaşma öncesi Covid-19 testi yaptıran Bursaspor’da 8 futbolcunun değeri pozitif çıktı. Bunun yanı sıra 4 de sakatlık yaşayan futbolcusu olduğunu açıklayan yeşil beyazlılar, 12 eksikle Giresun’a hareket etti.

Koronavirüs tedbirlerinin arttırıldığı ve her futbolcunun maske taktığı gözlenirken, kafileye altyapıdan 9 futbolcu dahil edildi.

Giresunspor-Bursaspor maçı yarın saat 19.00’da oynanacak.