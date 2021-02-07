Giresunspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Kulübümüz tarafından Bursaspor maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta olup, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçleri başlatılmıştır. 2 futbolcumuz da kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle kadroda yer almamaktadır” denildi.
Giresunspor'da 3 futbolcunun testi pozitif çıktı
07.02.2021 - 14:26 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 14:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursaspor karşılaşması öncesi Giresunspor’da yapılan Covid-19 testleri sonucunda 3 futbolcunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : giresunspor,koronavirüs,
765849 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/765849.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
23
15
3
5
29
48
02
FENERBAHÇE A.Ş.
23
15
3
5
20
48
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
22
14
3
5
23
45
04
AYTEMİZ ALANYASPOR
23
12
5
6
17
41
05
TRABZONSPOR A.Ş.
22
11
6
5
4
39
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
23
11
5
7
10
38
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
23
10
7
6
7
37
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
22
9
8
5
7
35
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
22
7
9
6
-5
30
10
YENİ MALATYASPOR
22
7
8
7
1
29
11
GÖZTEPE A.Ş.
22
6
8
8
4
26
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
23
6
8
9
-10
26
13
KASIMPAŞA A.Ş.
23
7
5
11
-11
26
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
22
5
10
7
-6
25
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
21
6
6
9
0
24
16
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
23
6
6
11
-14
24
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
22
6
5
11
-11
23
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
22
5
6
11
-15
21
19
GENÇLERBİRLİĞİ
22
5
5
12
-21
20
20
MKE ANKARAGÜCÜ
21
5
3
13
-10
18
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
22
4
5
13
-19
17
Süper Lig Fikstür
24.Hafta Maçları
06.02.2021 13:30
Kasimpaşa 1 - 4 Atakaş Hatayspor
06.02.2021 16:00
Alanyaspor 2 - 1 Rizespor
06.02.2021 16:00
Başakşehir 0 - 1 Karagümrük
06.02.2021 19:00
Fenerbahçe 0 - 1 Galatasaray
07.02.2021 13:30
Erzurumspor - Hes Kablo Kayserispor
07.02.2021 16:00
Ankaragücü - Sivasspor
07.02.2021 16:00
Denizlispor - Fraport-tav Antalyaspor
07.02.2021 19:00
Beşiktaş - Konyaspor
08.02.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Göztepe
08.02.2021 19:00
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
19
12
5
2
17
41
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
20
12
4
4
20
40
03
YILPORT SAMSUNSPOR
20
11
7
2
11
40
04
ADANA DEMİRSPOR
20
11
4
5
16
37
05
TUZLASPOR A.Ş.
20
11
3
6
4
36
06
ALTAY
20
11
2
7
16
35
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
19
9
4
6
10
31
08
ALTINORDU
19
9
4
6
-1
31
09
BURSASPOR
19
9
3
7
4
30
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
20
8
3
9
1
27
11
ADANASPOR A.Ş.
19
7
3
9
4
24
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
20
6
6
8
-8
24
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
19
5
4
10
-5
19
14
AKHİSARSPOR
19
5
4
10
-8
19
15
MENEMEN SPOR
20
4
7
9
-14
19
16
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
19
4
4
11
-15
16
17
ANKARASPOR
20
3
4
13
-20
13
18
ESKİŞEHİRSPOR
20
0
7
13
-32
4
PTT 1. Lig Fikstür
20.Hafta Maçları
05.02.2021 19:00
Yilport Samsunspor 3 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
06.02.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. 2 - 0 Menemen Spor
06.02.2021 16:00
Eskişehirspor 0 - 5 Altay
06.02.2021 16:00
Istanbulspor 2 - 3 Bereket Sigorta ümraniyespor
06.02.2021 19:00
Adana Demirspor 2 - 0 Ankaraspor
07.02.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü - Adanaspor
07.02.2021 16:00
Altinordu - Beypiliç Boluspor
07.02.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Akhisarspor
08.02.2021 19:00
Giresunspor - Bursaspor