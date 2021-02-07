Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala, 21. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin 15. dakikasında kaptırdığı bir top sonrasında rakibine yaptığı hareket sonrasında Konyaspor hücumunu kestiği gerekçesiyle ilk sarı kartını gören N'Sakala, ikinci sarı kartını ise takımıyla birlikte hücuma çıktığı sırada gördü. Josef'in araya girdiği topu kapmak için hamle yapan N'Sakala, Jevtovic'e kayarak yaptığı müdahalenin ardından 6 dakikada ikinci kez sarı kart görerek oyun dışında kaldı.
N'Sakala 6 dakikada 2 sarı kart gördü, Beşiktaş 10 kişi kaldı
07.02.2021 - 19:36 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 19:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynadığı karşılaşmanın 21. dakikasında Fabrice N'Sakala, ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Etiketler : sarı kart,N'Sakala,beşiktaş,
765909 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/765909.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
23
15
3
5
29
48
02
FENERBAHÇE A.Ş.
23
15
3
5
20
48
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
22
14
3
5
23
45
04
AYTEMİZ ALANYASPOR
23
12
5
6
17
41
05
TRABZONSPOR A.Ş.
22
11
6
5
4
39
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
23
11
5
7
10
38
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
23
10
7
6
7
37
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
22
9
8
5
7
35
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
23
7
10
6
-5
31
10
YENİ MALATYASPOR
22
7
8
7
1
29
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
23
6
10
7
-3
28
12
GÖZTEPE A.Ş.
22
6
8
8
4
26
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
23
6
8
9
-10
26
14
KASIMPAŞA A.Ş.
23
7
5
11
-11
26
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
21
6
6
9
0
24
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
23
6
6
11
-11
24
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
23
6
6
11
-14
24
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
23
5
7
11
-15
22
19
GENÇLERBİRLİĞİ
22
5
5
12
-21
20
20
MKE ANKARAGÜCÜ
22
5
3
14
-13
18
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
23
4
6
13
-19
18
Süper Lig Fikstür
24.Hafta Maçları
06.02.2021 13:30
Kasimpaşa 1 - 4 Atakaş Hatayspor
06.02.2021 16:00
Alanyaspor 2 - 1 Rizespor
06.02.2021 16:00
Başakşehir 0 - 1 Karagümrük
06.02.2021 19:00
Fenerbahçe 0 - 1 Galatasaray
07.02.2021 13:30
Erzurumspor 1 - 1 Hes Kablo Kayserispor
07.02.2021 16:00
Ankaragücü 1 - 4 Sivasspor
07.02.2021 16:00
Denizlispor 1 - 1 Fraport-tav Antalyaspor
07.02.2021 19:00
Beşiktaş - Konyaspor
08.02.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Göztepe
08.02.2021 19:00
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
19
12
5
2
17
41
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
20
12
4
4
20
40
03
YILPORT SAMSUNSPOR
20
11
7
2
11
40
04
ADANA DEMİRSPOR
20
11
4
5
16
37
05
TUZLASPOR A.Ş.
20
11
3
6
4
36
06
ALTAY
20
11
2
7
16
35
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
20
10
4
6
11
34
08
ALTINORDU
20
10
4
6
0
34
09
BURSASPOR
19
9
3
7
4
30
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
20
8
3
9
1
27
11
ADANASPOR A.Ş.
20
7
3
10
3
24
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
20
6
6
8
-8
24
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
20
5
4
11
-6
19
14
AKHİSARSPOR
19
5
4
10
-8
19
15
MENEMEN SPOR
20
4
7
9
-14
19
16
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
19
4
4
11
-15
16
17
ANKARASPOR
20
3
4
13
-20
13
18
ESKİŞEHİRSPOR
20
0
7
13
-32
4
PTT 1. Lig Fikstür
20.Hafta Maçları
05.02.2021 19:00
Yilport Samsunspor 3 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
06.02.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. 2 - 0 Menemen Spor
06.02.2021 16:00
Eskişehirspor 0 - 5 Altay
06.02.2021 16:00
Istanbulspor 2 - 3 Bereket Sigorta ümraniyespor
06.02.2021 19:00
Adana Demirspor 2 - 0 Ankaraspor
07.02.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü 1 - 0 Adanaspor
07.02.2021 16:00
Altinordu 2 - 1 Beypiliç Boluspor
07.02.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Akhisarspor
08.02.2021 19:00
Giresunspor - Bursaspor