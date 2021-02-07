Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BB Erzurumspor ile HES Kablo Kayserispor’un bugün oynadıkları maçta 35. dakikada gereksiz yere kırmızı kart gören Jaw Achka kulüp tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Ayrıca oyuncunun sözleşmesinin feshedileceği ve futbolcu hakkında suç duyurusunda bulunulacağı da ifade edildi. Oyuncunun aldığı ceza ise mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşılan gönderide “Süper Lig’de 2020-2021 sezonu devre arası transfer döneminde Kayserispor’dan kadromuza kiralık olarak dahil ettiğimiz Jaw Ackah isimli oyuncunun takımımız için oldukça önemli olan Kayserispor maçında 35. dakikada kırmızı kart görmesi sebebiyle oyuncu, süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Ayriyeten oyuncu ile sözleşmede feshedilecektir. Türk futbolunda hala bu tür futbol dışı, her türlü şüpheyi içerisinde barındıracak gelişmelerin olması futbolumuzun bu halde olmasının en büyük sebebidir. Gerek Türkiye Futbol Federasyonu etik kurulu gerekse Türk mahkemelerine bugünkü maçta milyonlarca spor severin gözü önünde yaşanan şaibe sebebiyle suç duyurusunda bulunacağız” ifadeleri kullanıldı.

