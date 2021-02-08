Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Maçın başında Atiba'nın yokluğunda Josef ileride oynuyordu. Necip geride yeri geldiğinde iki stoperin arasına giriyordu. Kırmızı karttan sonra Necip sol beke, Josef geriye geçti. Konyaspor'un merkezi kapatması sebebiyle Beşiktaş on kişi kalmadan önce de tempolu pas yapamıyordu. Konyaspor rakibinin eksik kalmasına rağmen birkaç dakika haricinde hücumu düşünmedi ve ilk yarıda şut denemesi bile olmadı.

Top kaybı çoktu

Aboubakar'ın yorgun hali de dikkat çekti. İlk yarıda Beşiktaş'ın yaptığı 20 top kaybının 8'i Kamerunlu oyuncudan geldi. İsmail Kartal eksik Beşiktaş'ın 70'ten sonra daha da yorulacağını düşünerek iki oyuncu değişikliğini bu dakikadan sonra yaptı ve Konyaspor hücumu daha çok düşünmeye başladı. Atiba ve N'Koudou'nun oyuna girmesi Beşiktaş'a enerji getirince misafir ekip yine geri çekildi.

Rosier plan bozdu

Konyaspor eksik ve yorgun Beşiktaş'ın üzerine son 10 dakikada gitmeye karar verdi. Yeşil beyazlılar rakip yarı alanda top yapmaya başlar başlamaz kalesinde golü gördü. Kadıköy'deki derbideki gibi 10 kişi kaldığı maçı kazanan Beşiktaş zirveyle arasındaki farkı kapattı ve şampiyonluk yolunda da büyük moral depolamış oldu.

Gol atmak bana kaldı

Gecenin adamı Valentin Rosier, "Çok mutluyum. Hem gol attığım için hem de kazandığımız için. Attığım golü anneme armağan ediyorum. Aboubakar ile çok iyi anlaşıyoruz, benim ailemden biri gibi. Antrenmanlarda sürekli şakalaşıyoruz, o oyundan çıkınca golü atmak da bana kaldı" şeklinde esprili konuştu.