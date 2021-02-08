Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin 24. haftasının son karşılaşmasında Marsilya, PSG'yi ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 9. dakikada Kylian Mbappe ve 24. dakikada Mauro İcardi'nin attığı gollerle konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci devrede iki takımdan da gol sesi çıkmadı ve PSG mücadeleyi 2-0 kazandı. Bu skorla PSG puanını 51'e yükselterek lider Lille'in 3 puan gerisinde 3. sırada kaldı. Marsilya ise 33 puanda 9. sırada yer alıyor.