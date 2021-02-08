Ligin 24. haftasının son karşılaşmasında Marsilya, PSG'yi ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı 9. dakikada Kylian Mbappe ve 24. dakikada Mauro İcardi'nin attığı gollerle konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci devrede iki takımdan da gol sesi çıkmadı ve PSG mücadeleyi 2-0 kazandı. Bu skorla PSG puanını 51'e yükselterek lider Lille'in 3 puan gerisinde 3. sırada kaldı. Marsilya ise 33 puanda 9. sırada yer alıyor.
PSG, Olympique Marsilya'yı 2-0'la geçti
08.02.2021 - 07:44 | Son Güncelleme: 08.02.2021 - 07:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 24. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Olympique Marsilya'yı 2-0 mağlup etti.
Etiketler : psg,fransa ligi,
765989 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/765989.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
23
15
3
5
29
48
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
23
15
3
5
24
48
03
FENERBAHÇE A.Ş.
23
15
3
5
20
48
04
AYTEMİZ ALANYASPOR
23
12
5
6
17
41
05
TRABZONSPOR A.Ş.
22
11
6
5
4
39
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
23
11
5
7
10
38
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
23
10
7
6
7
37
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
22
9
8
5
7
35
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
23
7
10
6
-5
31
10
YENİ MALATYASPOR
22
7
8
7
1
29
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
23
6
10
7
-3
28
12
GÖZTEPE A.Ş.
22
6
8
8
4
26
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
23
6
8
9
-10
26
14
KASIMPAŞA A.Ş.
23
7
5
11
-11
26
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
22
6
6
10
-1
24
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
23
6
6
11
-11
24
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
23
6
6
11
-14
24
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
23
5
7
11
-15
22
19
GENÇLERBİRLİĞİ
22
5
5
12
-21
20
20
MKE ANKARAGÜCÜ
22
5
3
14
-13
18
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
23
4
6
13
-19
18
Süper Lig Fikstür
24.Hafta Maçları
06.02.2021 13:30
Kasimpaşa 1 - 4 Atakaş Hatayspor
06.02.2021 16:00
Alanyaspor 2 - 1 Rizespor
06.02.2021 16:00
Başakşehir 0 - 1 Karagümrük
06.02.2021 19:00
Fenerbahçe 0 - 1 Galatasaray
07.02.2021 13:30
Erzurumspor 1 - 1 Hes Kablo Kayserispor
07.02.2021 16:00
Ankaragücü 1 - 4 Sivasspor
07.02.2021 16:00
Denizlispor 1 - 1 Fraport-tav Antalyaspor
07.02.2021 19:00
Beşiktaş 1 - 0 Konyaspor
08.02.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Göztepe
08.02.2021 19:00
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
19
12
5
2
17
41
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
20
12
4
4
20
40
03
YILPORT SAMSUNSPOR
20
11
7
2
11
40
04
ADANA DEMİRSPOR
20
11
4
5
16
37
05
TUZLASPOR A.Ş.
20
11
3
6
4
36
06
ALTAY
20
11
2
7
16
35
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
20
10
4
6
11
34
08
ALTINORDU
20
10
4
6
0
34
09
BURSASPOR
19
9
3
7
4
30
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
20
8
3
9
1
27
11
ADANASPOR A.Ş.
20
7
3
10
3
24
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
20
6
6
8
-8
24
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
20
5
4
11
-6
19
14
AKHİSARSPOR
20
5
4
11
-11
19
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
20
5
4
11
-12
19
16
MENEMEN SPOR
20
4
7
9
-14
19
17
ANKARASPOR
20
3
4
13
-20
13
18
ESKİŞEHİRSPOR
20
0
7
13
-32
4
PTT 1. Lig Fikstür
20.Hafta Maçları
05.02.2021 19:00
Yilport Samsunspor 3 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
06.02.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. 2 - 0 Menemen Spor
06.02.2021 16:00
Eskişehirspor 0 - 5 Altay
06.02.2021 16:00
Istanbulspor 2 - 3 Bereket Sigorta ümraniyespor
06.02.2021 19:00
Adana Demirspor 2 - 0 Ankaraspor
07.02.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü 1 - 0 Adanaspor
07.02.2021 16:00
Altinordu 2 - 1 Beypiliç Boluspor
07.02.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor 3 - 0 Akhisarspor
08.02.2021 19:00
Giresunspor - Bursaspor