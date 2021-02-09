Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Los Angeles Lakers'in efsane basketbolcusu Kobe Bryant, geçtiğimiz sene 26 Ocak’ta bir basketbol maçına gittiği sırada Sikorsky S76 tipi helikopterin düşmesi sonucu kızı ve beraberindeki 7 kişi ile hayatını kaybetmişti. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yapılan açıklamada, Bryant ve kızının da aralarında bulunduğu 9 kişinin ölümüne neden olan helikopter kazasının büyük ihtimalle pilotun "mekansal yönelim bozukluğundan" kaynaklandığı belirtildi.

NTSB yetkilileri, yoğun sis nedeni ile pilotun helikopterin alçaldığı sırada tırmanışa geçtiğini algılayamayabileceğini ve helikopterdeki ekipmanların referans göstermemiş olabileceğini ifade etti. Yetkililer, mekansal yönelim bozukluğundan kaynaklanan 184 ölümcül uçak kazası yaşandığını bu kazaların 20’sine helikopterlerin karıştığını aktardı.

Kazanın ardından ise Kongre üyeleri, tüm helikopterlerde Arazi Farkındalık ve Uyarı Sistemlerini (TAWS) zorunlu kılmak için Kobe Bryant ve Gianna Bryant Helikopter Güvenlik Yasası'nı desteklemişti.