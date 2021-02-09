Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı öncesinde Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın zemininde oluşan bozukluklar dikkat çekti. Sarı-lacivertli futbolcular Enner Valencia ve Bright Osayi-Samuel, maç öncesi sahaya çıktıklarında zemini kontrol etti.