Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı öncesinde Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın zemininde oluşan bozukluklar dikkat çekti. Sarı-lacivertli futbolcular Enner Valencia ve Bright Osayi-Samuel, maç öncesi sahaya çıktıklarında zemini kontrol etti.
Kadıköy’de zemin alarm veriyor
09.02.2021 - 20:37 | Son Güncelleme: 09.02.2021 - 20:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak kupa mücadelesi öncesinde Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın zemini alarm veriyor.
Etiketler : kadıköy,haberler,
766373 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/766373.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
23
15
3
5
29
48
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
23
15
3
5
24
48
03
FENERBAHÇE A.Ş.
23
15
3
5
20
48
04
TRABZONSPOR A.Ş.
23
12
6
5
6
42
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
23
12
5
6
17
41
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
23
11
5
7
10
38
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
23
10
8
5
9
38
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
23
10
7
6
7
37
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
23
7
10
6
-5
31
10
YENİ MALATYASPOR
23
7
8
8
-1
29
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
23
6
10
7
-3
28
12
GÖZTEPE A.Ş.
23
6
8
9
2
26
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
23
6
8
9
-10
26
14
KASIMPAŞA A.Ş.
23
7
5
11
-11
26
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
22
6
6
10
-1
24
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
23
6
6
11
-11
24
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
23
6
6
11
-14
24
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
23
5
7
11
-15
22
19
GENÇLERBİRLİĞİ
22
5
5
12
-21
20
20
MKE ANKARAGÜCÜ
22
5
3
14
-13
18
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
23
4
6
13
-19
18
Süper Lig Fikstür
25.Hafta Maçları
12.02.2021 19:00
Rizespor - Erzurumspor
13.02.2021 13:30
Hes Kablo Kayserispor - Ankaragücü
13.02.2021 16:00
Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
13.02.2021 19:00
Karagümrük - Fenerbahçe
14.02.2021 13:30
Konyaspor - Denizlispor
14.02.2021 16:00
Atakaş Hatayspor - Alanyaspor
14.02.2021 16:00
Göztepe - Başakşehir
14.02.2021 19:00
Galatasaray - Kasimpaşa
15.02.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Yeni Malatyaspor
15.02.2021 19:00
Gençlerbirliği - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
20
13
5
2
18
44
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
20
12
4
4
20
40
03
YILPORT SAMSUNSPOR
20
11
7
2
11
40
04
ADANA DEMİRSPOR
20
11
4
5
16
37
05
TUZLASPOR A.Ş.
20
11
3
6
4
36
06
ALTAY
20
11
2
7
16
35
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
20
10
4
6
11
34
08
ALTINORDU
20
10
4
6
0
34
09
BURSASPOR
20
9
3
8
3
30
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
20
8
3
9
1
27
11
ADANASPOR A.Ş.
20
7
3
10
3
24
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
20
6
6
8
-8
24
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
20
5
4
11
-6
19
14
AKHİSARSPOR
20
5
4
11
-11
19
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
20
5
4
11
-12
19
16
MENEMEN SPOR
20
4
7
9
-14
19
17
ANKARASPOR
20
3
4
13
-20
13
18
ESKİŞEHİRSPOR
20
0
7
13
-32
4
PTT 1. Lig Fikstür
21.Hafta Maçları
12.02.2021 19:00
Ankaraspor - Altinordu
13.02.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Istanbulspor
13.02.2021 16:00
Akhisarspor - Yilport Samsunspor
13.02.2021 19:00
Altay - Ankara Keçiörengücü
14.02.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Eskişehirspor
14.02.2021 16:00
Menemen Spor - Aydeniz Et Balikesirspor
14.02.2021 16:00
Beypiliç Boluspor - Giresunspor
14.02.2021 19:00
Adanaspor - Adana Demirspor
15.02.2021 19:00
Bursaspor - Tuzlaspor A.ş.