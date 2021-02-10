Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ligde derbi mağduru olan Fenerbahçe ile küme düşme hattından kaçmaya çalışan son şampiyon Başakşehir, Türkiye Kupası’nda kozlarını paylaştı. Tartışılan Erol Bulut’un karşısında Fenerbahçe’ye son kupa zaferi yaşatan Erol Aykut Kocaman vardı. Sarı lacivertlilerin önemli eksikleri bulunuyor, turuncu lacivertliler de çok sayıda oyuncudan mahrum sahaya çıkıyordu. Avrupa’ya giden en kısa yolda iki takım da tur istiyordu.

Başakşehir istedi

∂ İlk fırsatı bulan Fenerbahçe olsa da, Sinan Gümüş’ün 9. dakika müsait pozisyonu harcarken bu pozisyonun devamı gelmedi. Sosa-Ozan ikilisi zayıf kalmış, kanatlar da çalışmayınca sarı lacivertliler oyundan düşmüştü. Ne istediğini bilen Başakşehir aradığı golü buldu. Fernandes, Harun’u kapattığı köşeden avlarken, atağın başında Deniz’e faul yapan Lemos da VAR’dan gelen kırmızıyla Fenerbahçe’yi 10 kişi bıraktı.

Kocaman tur

∂ Erol Bulut ikinci yarıda Mesut, Osayi, Serdar, Valencia hamleleri yapıp üçlü savunmaya döndü. 72’de Osayi’nin uzun pasında, Thiam indirdi, Valencia bitirdi, maç uzatmalara gitti. Eksik kalmasına rağmen Fenerbahçe’nin direnci artmıştı ama Başakşehir bir kişi fazla oynamanın avantajını harcamadı. 96'da Guldbradnsen ceza sahası dışından Harun’u avladı, Aykut Kocamanlı Başakşehir turladı, Fenerbahçe kupaya havlu attı.

MESUT HAZIR DEĞİL

Yaklaşık bir senedir futbol oynamayan Mesut Özil dün de hazır bir görüntü vermedi. İkinci yarıda süre alan dünya yıldızı futbolcu eski günlerini mumla aratırken 120 dakikanın sonunda sahaya yığılıp kaldı. Mesut'un ruh hâli Fenerbahçe'nin iki gün arayla yaşadıklarının özeti gibiydi...

Başakşehir şanslıydı

Basit bir gol

∂ Maçı değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut elenişi Başakşehir'in şanslı oluşuna bağladı. "Maç kontrolümüzde başladı, rakip 120 dakika iyi defans yaptı" diyen Erol Hoca, "Basit hatadan gol yedik, aynı zamanda kırmızı kart da yedik" vurgusu yaparken, "Yine de baskılı oynadık. 1-1'i de bulduk ama Gulbrandsen orta yapmak isterken 2. golü yedik. Rakip şanslıydı" sözlerini kullandı.

Kontrol bizdeydi

∂ Elendikleri için üzgün olduklarını da söyleyen teknik adam, "Maçın genelinde kontrol bizdeydi ama tur atlayamadık, o yüzden bir şey ifade etmiyor" ifadesini kullanırken, "Bu maçı unutacağız ve Karagümrük karşılaşmasına hazırlanacağız. Bir kişi eksik oynadık, yeterince efor sarf ettik. En çabuk şekilde toparlanıp, cumartesi maça en iyi şekilde hazır olmamız gerekiyor" değerlendirmesi yaptı.