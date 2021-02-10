Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

G.Saray’da yeni transferler için toplu imza töreni düzenlendi. Başkan Mustafa Cengiz, açıklamalarıyla güne damga vurdu. “Mağlubiyeti kabul etmek onurlu bir davranıştır” diyen Cengiz “21 yıl o sahada mağlup olduk, VAR geldiğinden beri yenilmiyoruz. Diyelim ki kale arkasından görüntü doğru, ofsayt yok. Bizim de iki kırmızı kart iki golümüz verilmedi. Onlar ne olacak? Voleybol maçında G.Saray, Fenerbahçe'ye yenildi. Bir tek laf eden oldu mu? Maça gittik stat ana baba günü gibiydi. Hiçbiri sağlık çalışanına benzemiyor, Galatasaray’a ağır küfürler edildi” dedi.

Kimse arayamaz

Stada girerken karşılaştığı görüntüden hoşlanmadığını söyleyen Cengiz “29 kişi girdik, bundan rahatsız oldular. Benim üstümü kimse arayamaz. Ali Bey'in bana, "Başkan’ım bu yapılanlar ayıp" dediğini duydum. Ali Koç benim antipati duyduğum biri değildir. Köklü aileden gelen biri ama orada bambaşka bir hâle bürünüyor. Orada stat amiri gibi herkese ayar verdi. Ali Bey sinkaflı laflar etmiş diyorlar. Ben duymadım. İyi ki de duymamışım. Ben Antepliyim, tehdit olarak söylemiyorum ama ciddi tepki verirdim. İnşallah kendisi bir açıklama yapar. Ben küfrettiğine inanmıyorum” diye konuştu.

Cengiz’den inciler

∂ “Hazirandan sonra burada olmayacağız. Öyle görünüyor. Biz seçilemeyeceğiz çünkü bizi ibra etmeyecekler. Divan’da söylenenleri duyuyorsunuz.”

∂ Fatih Hoca sözleşmesine kendisi 2+3'ü koydu, öyle değerli bir adamdır, asildir. Fatih Terim biz yönetimde olursak zaten bizimle devam edecek.”

∂ “Bizim limitimiz belliydi, transferleri KAP’a açıkladık. Siz KAP’a bildirmiyorsunuz, bildirdikleriniz de bana pek inandırıcı gelmiyor.”

∂ “Beşiktaş açıklama yayınlıyor ama kime tepki duyduklarını söylemiyorlar. TFF ve Kulüpler Birliği'nde olanlar beni dinliyordur. Yalanla, kıvırmayla yaşayamazsınız.”

∂ “Burada rakibimizi çok eleştirmek istemiyorum ama gerçekleri bilelim. ‘Şifre 1907’ deyip herkesi oraya sokmak hoş olmadı. Sayın Bakan’la, Vali’yle, TFF ile görüştük.”

Hedef çifte kupa

Derbide Fenerbahçe’yi yenerek beşte beş yapan Galatasaray, gözünü çifte kupaya dikti. Sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim, kupada bugün oynanacak Alanya maçında karantinası biten Gedson ile Yedlin’e de forma verecek. Sarı kırmızılılar dünkü çalışmayla kupa maçı hazırlıklarını tamamladı.