Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya Kupası yarı finalinde Juventus ile Inter'i karşı karşıya getiren maçta Antonio Conte ve Andrea Agnelli'nin diyalogları İtalyan basınında gündem oldu.

CONTE DE EL HAREKETİ ÇEKTİ

Inter teknik direktörü Conte ile Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin karşılaşma boyunca ikili diyalog yaşadığı görüntüler dikkatlerden kaçmadı. Agnelli'nin maç sonunda Conte'ye "Kes sesini, pislik" dediği ortaya çıkarken İtalyan teknik adamın ise Agnelli'ye el hareketi çektiği anlar kameralara yansıdı.Maç sonunda açıklama yapan Conte, "Sanırım maç boyunca 4. hakem yaşananları duydu. Bence daha kibar olmalılar, daha fazla sportmen olmalılar ve işini yapan insanlara saygı göstermeliler" diyerek yaşanan olaylara tepki gösterdi.

JUVENTUS'LA 5 KUPA KAZANDI

Daha önce Juventus'ta da görev yapan 51 yaşındaki Conte, siyah-beyazlılarla 3 Serie A şampiyonluğu ve 2 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu elde etti.