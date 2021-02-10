Kulüpler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç dış ilişkilerden sorumlu başkan yardımcılığı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu sportif işlerden sorumlu başkan yardımcılığı, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma idari işlerden sorumlu başkan yardımcılığı ve Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığına getirildi.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Çebi'nin yardımcıları belli oldu
10.02.2021 - 17:11 | Son Güncelleme: 10.02.2021 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yardımcıları belli oldu.
Etiketler : Kulüpler Birliği Vakfı,
766610 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/766610.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
23
15
3
5
29
48
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
23
15
3
5
24
48
03
FENERBAHÇE A.Ş.
23
15
3
5
20
48
04
TRABZONSPOR A.Ş.
23
12
6
5
6
42
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
23
12
5
6
17
41
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
23
11
5
7
10
38
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
23
10
8
5
9
38
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
23
10
7
6
7
37
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
23
7
10
6
-5
31
10
YENİ MALATYASPOR
23
7
8
8
-1
29
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
23
6
10
7
-3
28
12
GÖZTEPE A.Ş.
23
6
8
9
2
26
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
23
6
8
9
-10
26
14
KASIMPAŞA A.Ş.
23
7
5
11
-11
26
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
22
6
6
10
-1
24
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
23
6
6
11
-11
24
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
23
6
6
11
-14
24
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
23
5
7
11
-15
22
19
GENÇLERBİRLİĞİ
22
5
5
12
-21
20
20
MKE ANKARAGÜCÜ
22
5
3
14
-13
18
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
23
4
6
13
-19
18
Süper Lig Fikstür
25.Hafta Maçları
12.02.2021 19:00
Rizespor - Erzurumspor
13.02.2021 13:30
Hes Kablo Kayserispor - Ankaragücü
13.02.2021 16:00
Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
13.02.2021 19:00
Karagümrük - Fenerbahçe
14.02.2021 13:30
Konyaspor - Denizlispor
14.02.2021 16:00
Atakaş Hatayspor - Alanyaspor
14.02.2021 16:00
Göztepe - Başakşehir
14.02.2021 19:00
Galatasaray - Kasimpaşa
15.02.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Yeni Malatyaspor
15.02.2021 19:00
Gençlerbirliği - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
20
13
5
2
18
44
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
20
12
4
4
20
40
03
YILPORT SAMSUNSPOR
20
11
7
2
11
40
04
ADANA DEMİRSPOR
20
11
4
5
16
37
05
TUZLASPOR A.Ş.
20
11
3
6
4
36
06
ALTAY
20
11
2
7
16
35
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
20
10
4
6
11
34
08
ALTINORDU
20
10
4
6
0
34
09
BURSASPOR
20
9
3
8
3
30
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
20
8
3
9
1
27
11
ADANASPOR A.Ş.
20
7
3
10
3
24
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
20
6
6
8
-8
24
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
20
5
4
11
-6
19
14
AKHİSARSPOR
20
5
4
11
-11
19
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
20
5
4
11
-12
19
16
MENEMEN SPOR
20
4
7
9
-14
19
17
ANKARASPOR
20
3
4
13
-20
13
18
ESKİŞEHİRSPOR
20
0
7
13
-32
4
PTT 1. Lig Fikstür
21.Hafta Maçları
12.02.2021 19:00
Ankaraspor - Altinordu
13.02.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Istanbulspor
13.02.2021 16:00
Akhisarspor - Yilport Samsunspor
13.02.2021 19:00
Altay - Ankara Keçiörengücü
14.02.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Eskişehirspor
14.02.2021 16:00
Menemen Spor - Aydeniz Et Balikesirspor
14.02.2021 16:00
Beypiliç Boluspor - Giresunspor
14.02.2021 19:00
Adanaspor - Adana Demirspor
15.02.2021 19:00
Bursaspor - Tuzlaspor A.ş.