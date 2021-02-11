Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Hedef şampiyonluk

Kadıköy’deki derbi yenilgisiyle liderlik gitti derken, Fenerbahçe yine aynı sahada Başakşehir’e kupadan elenince teknik direktör Erol Bulut üzerindeki eleştiri okları istifaya davete dönüştü. Sarı lacivertli taraftarlar ağır ifadelerle hocadan görevi bırakmasını isterken, Erol Bulut’a koruma kalkanı geldi. Başkan Ali Koç ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu, geleceği tartışılan Bulut’un yanında saf tuttu. Yönetim, zirve yarışında teknik adam değişikliğinin takıma daha çok zarar vereceğini düşünüyor.

Henüz kredisi bitmedi

Başkanlığa Aykut Kocaman, Phillip Cocu değişikliğiyle adım atan Ali Koç, camianın isteği üzerine Ersun Yanal’ı getirmiş ancak yine istenen sonuç alınamamıştı. Erwin Koeman ve Tahir Karapınar’ın geçici hocalıkları da hesaba katıldığında kısa sürede çok fazla değişiklik yapan Koç’un Bulut’tan kolay kolay vazgeçmeyeceği ifade ediliyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu da Bulut’a güvendiklerini ifade ederken “Hocamızla şampiyonluğa ulaşacağız” diyerek görüşünü ortaya koydu.

GEÇEN YILI ARATIYORLAR

Yıldızlar parlamıyor

Geçen sezon farklı takımlarda ligin tozunu atan oyuncular Fenerbahçe forması altında kayıpları oynuyor. Gol krallığını kıl payı kaçıran Cisse, Sivas’ı coşturan Mert Hakan, Trabzonspor şovunun başrolleri Sosa ile Novak hüsran yaşatıyor.

PELKAS'IN HASRETİ

Aklı sahada

Sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Pelkas, sabırsızlanıyor. “Ben on numara oynamayı seviyorum ama önceliğim sahada olmak” diyen Yunan yıldızın Göztepe maçında formasına kavuşması bekleniyor.