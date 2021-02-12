Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paris Saint Germain forması giyen ünlü futbolcu Neymar, Caen ile oynanan kupa maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sol ayak kaslarında yırtık tespit edildiği ve sahalardan 4 hafta uzak kalacağı belirtildi. Neymar, bunun üzerine Instagram hesabında uzun bir mesaj yayımlayarak, kendisini sakatlayanlara isyan etti. Brezilyalı yıldız, mesajında özetle şu ifadeleri kullandı: “Üzüntüm büyük, acılarım çok fazla, sürekli ağlıyorum. Bir kez daha hayatta en çok sevdiğim şey, futbol oynamaktan uzak kalacağım. Bir oyuncudan, teknik direktörden, yorumcudan ya da Caen’in 4 numaralı oyuncusundan hakkımda, ‘Dövülmeli,’ ‘sürekli devriliyor,’ ‘ağlayan çocuk,’ ‘şımarık’ gibi ifadeler duymak beni çok üzüyor. Buna daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Sadece futbol oynamak istiyorum.”

Öte yandan Brezilyalı yıldızın sakatlığının, kız kardeşi Rafaella Santos’un doğum gününden önce gelmesi manidar bulundu. Neymar, son 6 senenin beşinde Brezilya’da 11 Mart’ta yapılan doğum günü partisine katıldı. Partiden önceki son maçlarda Neymar ya sakattı ya da cezalıydı.