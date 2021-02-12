Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Cumartesi günü düzenlenecek olan boks şöleninde beklenmedik bir sürpriz yaşandı.

Günün maçı olarak kabul edilen UBO Dünya Şampiyonluğu kemer maçında, Türk boksör Serdar Avcı ve Tanzanyalı rakibi Pascal Ndomba karşı karşıya gelecekti ancak Ndomba’nın korona virüs testi pozitif çıkınca karşılaşma ertelendi.

“Onu çok kötü döveceğim”

Bu açıklamalara inanmakta güçlük çeken Avcı, rakibini korktuğunu ve Ukrayna’ya gelip kendisinin karşısına çıkma cesaretinin olmadığını, ondan dolayı böyle bir yola başvurduğunu ifade etti. Avcı açıklamasında, “Biliyorsunuz ana maç benimdi. Maalesef rakip korona olduğunu söyledi ve gelmedi. Ben onun korktuğunu düşünüyorum. Bir buçuk ay sonra zorunlu maç ilan ettiler. O da artık dövüşmek zorunda benimle. Gelseydi onu nakavt edeceğimi biliyordu. Buradan şunu söylemek istiyorum, gerçekten onu nakavt edeceğim. Hemen hemen 13 kilo düştüm çok ciddi bir hazırlık sürecinden geçtim ve maça son gün kala böyle bir sorun çıktı. Gelmemesi beni çok üzdü. Ülkemden özür dilerim ama elimde olmayan nedenlerden dolayı ama o dünya şampiyonluğu kemerini ülkeme getireceğim. Çünkü bir buçuk ay sonra zorunlu maç verdiler. Onunla karşılaşacağız ve kemeri ondan alacağım. Çok kötü döveceğim” ifadelerinde bulundu.

“Ülkemize kemerle döneceğiz”

Serdar Avcı’nın kardeşi olan ve Cumartesi günü ringde kemer mücadelesine çıkacak olan Arda Tamer Avcı ise yaptığı açıklamada, “Cumartesi günü kıtalararası kemer mücadelesi yapacağız. Bu maça menajerim ve başkanım Ayçın Özsakabaşı ile beraber hocalarımızla beraber iyi bir hazırlık sürecinden geçtik. Marmaris’te kamp yaptık, İstanbul’da kamp yaptık ve şimdi Kiev’deyiz. İnşallah güzel sonuçlar elde edip ülkemize kemerle döneceğiz” ifadelerini kullandı.