İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında Leicester City, Liverpool'u konuk edecek. Ev sahibi ekipte milli yıldızlardan Çağlar Söyüncü ilk 11'de maça başlarken, Cengiz Ünder ise yedek kulübesinde. Liverpool'un devre arasında Schalke'den kadrosuna kattığı Ozan Kabak da, yeni takımıyla ilk kez sahaya çıkacak. İngiliz ekibine kiralık olarak giden ve ilk olarak Manchester City maçının kadrosunda yer alan Ozan, bu maçta şans bulamamıştı. 20 yaşındaki oyuncu, Liverpool'un Leicester deplasmanındaki mücadelesinde ise ilk 11'de maça başlayacak.
Ozan Kabak, ilk kez Liverpool forması giyecek
13.02.2021 - 14:59 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 15:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ara transfer döneminde Schalke'den Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak, Premier Lig'deki ilk maçına Leicester karşısında çıkıyor. Leicester'da da bir diğer milli yıldız Çağlar Söyüncü ilk 11'de.
Etiketler : ozan kabak,
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
23
15
3
5
29
48
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
23
15
3
5
24
48
03
FENERBAHÇE A.Ş.
23
15
3
5
20
48
04
TRABZONSPOR A.Ş.
23
12
6
5
6
42
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
23
12
5
6
17
41
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
23
11
5
7
10
38
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
23
10
8
5
9
38
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
23
10
7
6
7
37
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
23
7
10
6
-5
31
10
YENİ MALATYASPOR
23
7
8
8
-1
29
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
23
6
10
7
-3
28
12
GÖZTEPE A.Ş.
23
6
8
9
2
26
13
KASIMPAŞA A.Ş.
23
7
5
11
-11
26
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
24
6
8
10
-12
26
15
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
24
6
7
11
-13
25
16
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
22
6
6
10
-1
24
17
HES KABLO KAYSERİSPOR
23
6
6
11
-11
24
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
23
6
6
11
-14
24
19
GENÇLERBİRLİĞİ
22
5
5
12
-21
20
20
MKE ANKARAGÜCÜ
22
5
3
14
-13
18
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
23
4
6
13
-19
18
Süper Lig Fikstür
25.Hafta Maçları
12.02.2021 19:00
Rizespor 0 - 2 Erzurumspor
13.02.2021 13:30
Hes Kablo Kayserispor - Ankaragücü
13.02.2021 16:00
Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
13.02.2021 19:00
Karagümrük - Fenerbahçe
14.02.2021 13:30
Konyaspor - Denizlispor
14.02.2021 16:00
Atakaş Hatayspor - Alanyaspor
14.02.2021 16:00
Galatasaray - Kasimpaşa
14.02.2021 16:00
Göztepe - Başakşehir
15.02.2021 16:00
Gençlerbirliği - Beşiktaş
15.02.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Yeni Malatyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
20
13
5
2
18
44
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
20
12
4
4
20
40
03
YILPORT SAMSUNSPOR
20
11
7
2
11
40
04
ADANA DEMİRSPOR
20
11
4
5
16
37
05
ALTINORDU
21
11
4
6
3
37
06
TUZLASPOR A.Ş.
20
11
3
6
4
36
07
ALTAY
20
11
2
7
16
35
08
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
20
10
4
6
11
34
09
BURSASPOR
20
9
3
8
3
30
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
20
8
3
9
1
27
11
ADANASPOR A.Ş.
20
7
3
10
3
24
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
20
6
6
8
-8
24
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
20
5
4
11
-6
19
14
AKHİSARSPOR
20
5
4
11
-11
19
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
20
5
4
11
-12
19
16
MENEMEN SPOR
20
4
7
9
-14
19
17
ANKARASPOR
21
3
4
14
-23
13
18
ESKİŞEHİRSPOR
20
0
7
13
-32
4
PTT 1. Lig Fikstür
21.Hafta Maçları
12.02.2021 19:00
Ankaraspor 0 - 3 Altinordu
13.02.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Eskişehirspor
13.02.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Istanbulspor
13.02.2021 16:00
Akhisarspor - Yilport Samsunspor
13.02.2021 19:00
Altay - Ankara Keçiörengücü
14.02.2021 13:30
Beypiliç Boluspor - Giresunspor
14.02.2021 16:00
Menemen Spor - Aydeniz Et Balikesirspor
14.02.2021 19:00
Adanaspor - Adana Demirspor
15.02.2021 19:00
Bursaspor - Tuzlaspor A.ş.