Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren ve hafta içinde Konyaspor’u kupanın dışına iterek yarı finale yükselen Beşiktaş, 25. haftada Ankara deplasmanında boy gösterecek. Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde siyah-beyazlılarda savunmada birçok eksik bulunuyor. Rıdvan Yılmaz ve Montero sakat, N’Sakala ve Vida da cezalı. Bu isimlerin yanı sıra genç stoper Serdar Saatçı da Ümit Milli Takım kampında. Ligde 48 puanla zirve yarışında yer alan Beşiktaş, eksik isimlere karşın Başkent’ten galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmenin hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın, savunma kurgusu için birçok alternatif deniyor. Sol bekteki problemi çözmek için bu noktada Rosier’i deneyen ve sağ bekte de Necip Uysal-Bilal Ceylan ikilisinden birini düşünen Yalçın, stoperde ise Welinton’ın yanında Dorukhan’a şans verebilir. Eğer sağ bekte Bilal Ceylan forma giyerse Necip Uysal bu kez stoperde sahaya çıkacak. Sakatlığını atlatan Gökhan Töre'nin de maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

121. randevu

İki takım bugüne kadar resmi maçlarda 120 kez karşı karşıya gelirken bu mücadelelerin 70’inden Beşiktaş galibiyetle ayrıldı. 15 maçta Gençlerbirliği kazanırken, 35 karşılaşmada ise taraflar eşitliği bozamadı. Gençlerbirliği’nin ev sahibi olduğu mücadelelerde ise Başkent temsilcisi 11 kez galip gelen taraf oldu. 17 karşılaşma eşitlikle sonuçlanırken Beşiktaş 31 kez sahadan galip ayrılmayı başardı. Yarın Eryaman Stadyumu’nda saat 19.00’da oynanması planlanan mücadele, hava şartları nedeniyle 16.00’ya alındı. Yaşar Kemal Uğurlu’nun yöneteceği 90 dakikada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdinç Sezertam yardımcı hakem olarak görev yapacak.