Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A takımımızda bir futbolcumuzun COVID-19 semptomları göstermesinin ardından yapılan PCR testi pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” denildi.

Böylece bordo-mavili kulüpte pozitif oyuncu sayısı dört oldu.