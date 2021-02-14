Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A takımımızda bir futbolcumuzun COVID-19 semptomları göstermesinin ardından yapılan PCR testi pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” denildi.
Böylece bordo-mavili kulüpte pozitif oyuncu sayısı dört oldu.
Trabzonspor’da bir oyuncu daha korona virüse yakalandı
14.02.2021 - 21:11 | Son Güncelleme: 14.02.2021 - 21:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bordo-mavili ekipte bir oyuncunun test sonucu pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A takımımızda bir futbolcumuzun COVID-19 semptomları göstermesinin ardından yapılan PCR testi pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” denildi.
Etiketler : korona,haberler,trabzonspor,
767661 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/767661.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
24
16
3
5
30
51
02
FENERBAHÇE A.Ş.
24
16
3
5
21
51
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
23
15
3
5
24
48
04
TRABZONSPOR A.Ş.
24
13
6
5
7
45
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
24
12
6
6
17
42
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
24
11
6
7
10
39
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
24
10
8
6
8
38
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
24
10
7
7
6
37
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
23
7
10
6
-5
31
10
YENİ MALATYASPOR
23
7
8
8
-1
29
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
23
6
10
7
-3
28
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
23
7
6
10
1
27
13
GÖZTEPE A.Ş.
23
6
8
9
2
26
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
24
6
8
10
-12
26
15
KASIMPAŞA A.Ş.
24
7
5
12
-12
26
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
24
6
7
11
-11
25
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
24
6
7
11
-13
25
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
23
6
6
11
-14
24
19
GENÇLERBİRLİĞİ
22
5
5
12
-21
20
20
MKE ANKARAGÜCÜ
23
5
4
14
-13
19
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
24
4
6
14
-21
18
Süper Lig Fikstür
25.Hafta Maçları
12.02.2021 19:00
Rizespor 0 - 2 Erzurumspor
13.02.2021 13:30
Hes Kablo Kayserispor 0 - 0 Ankaragücü
13.02.2021 16:00
Trabzonspor 1 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
13.02.2021 19:00
Karagümrük 1 - 2 Fenerbahçe
14.02.2021 13:30
Konyaspor 2 - 0 Denizlispor
14.02.2021 16:00
Atakaş Hatayspor 0 - 0 Alanyaspor
14.02.2021 16:00
Galatasaray 2 - 1 Kasimpaşa
14.02.2021 16:00
Göztepe - Başakşehir
15.02.2021 16:00
Gençlerbirliği - Beşiktaş
15.02.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Yeni Malatyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
21
14
5
2
19
47
02
YILPORT SAMSUNSPOR
21
12
7
2
14
43
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
21
12
4
5
19
40
04
ADANA DEMİRSPOR
20
11
4
5
16
37
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
21
11
4
6
15
37
06
ALTINORDU
21
11
4
6
3
37
07
TUZLASPOR A.Ş.
20
11
3
6
4
36
08
ALTAY
21
11
2
8
12
35
09
BURSASPOR
20
9
3
8
3
30
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
21
9
3
9
2
30
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
21
7
6
8
-5
27
12
ADANASPOR A.Ş.
20
7
3
10
3
24
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
21
5
5
11
-12
20
14
MENEMEN SPOR
21
4
8
9
-14
20
15
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
21
5
4
12
-7
19
16
AKHİSARSPOR
21
5
4
12
-14
19
17
ANKARASPOR
21
3
4
14
-23
13
18
ESKİŞEHİRSPOR
21
0
7
14
-35
4
PTT 1. Lig Fikstür
21.Hafta Maçları
12.02.2021 19:00
Ankaraspor 0 - 3 Altinordu
13.02.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 3 - 0 Eskişehirspor
13.02.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 1 Istanbulspor
13.02.2021 16:00
Akhisarspor 1 - 4 Yilport Samsunspor
13.02.2021 19:00
Altay 0 - 4 Ankara Keçiörengücü
14.02.2021 13:30
Beypiliç Boluspor 0 - 1 Giresunspor
14.02.2021 16:00
Menemen Spor 1 - 1 Aydeniz Et Balikesirspor
14.02.2021 19:00
Adanaspor - Adana Demirspor
15.02.2021 19:00
Bursaspor - Tuzlaspor A.ş.