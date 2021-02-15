Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş şampiyonluk yolunda bugün Gençlerbirliği ile çok kritik bir maça çıkacak. Siyah beyazlılarda savunmada eksik çok. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Vida ve N’Sakala’nın cezalı, Montero ve Rıdvan’ın sakat olması sebebiyle Gençlerbirliği karşısında Josef’i stoperde, Necip Uysal’ı da sol bekte görevlendirmeyi planlıyor. Stoperde Atiba'nın da kullanılması ihtimal dâhilinde ancak teknik heyet Josef'e daha sıcak bakıyor.

Tosun kulübeye

Brezilyalı orta saha oyuncusunun savunmaya çekilmesiyle oluşan boşluğu Atiba dolduracak. Bu durumda Kanadalı oyuncunun hücum arkasındaki görevini ise Mensah üstlenecek. Bu arada Sergen Yalçın’ın zayıf bir ihtimal de olsa Dorukhan’a sağ bekte, Rosier’e de sol bekte görev verebileceği bildirildi. Öte yandan kupa maçına ilk 11'de başlayan Cenk Tosun ise bugün kulübede; Vincent Aboubakar santrforda olacak.

OĞUZHAN ŞOKU

Siyah beyazlılarda sakatlar kervanına Oğuzhan da eklendi. Son antrenmanda ağrı hisseden yıldız oyuncunun gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldırında zorlanma tespit edildi. Oğuzhan en az iki hafta sahalardan uzak kalacak.