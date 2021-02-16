TFF 1. Lig’in 21’inci hafta maçında Bursaspor sahasında Tuzlaspor’la 0-0 berabere kaldı. Bu skor, yeşil-beyazlı takımın 20 maçlık gol zincirini de koparmış oldu. Bursaspor sadece kendi liginde değil Türkiye’deki tüm liglerde her maçta gol atan tek takım olma unvanını da kaybetmiş oldu. Yeşil-beyazlılar, 20 haftalık dilimde rakip ağları 35 kez sarsmıştı. Bursaspor ligde en çok golü ise 8’inci haftada Boluspor’u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada kaydetmişti. Yeşil-beyazlı takım, gol atamadığı tek takım olan Tuzlaspor ağlarını deplasmanda 3 kez havalandırmıştı.
Bursaspor’un gol zinciri 20 maç sürdü
16.02.2021 - 09:02 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 09:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye liglerinde her maçta gol atan tek takım olan Bursaspor’un bu unvanı sona erdi. Yeşil-beyazlı takım, 20 maç sonra Tuzlaspor’la oynanan maçta rakip ağları havalandıramadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursaspor,gol zinciri,
767973 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/767973.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
24
16
3
5
30
51
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
24
16
3
5
27
51
03
FENERBAHÇE A.Ş.
24
16
3
5
21
51
04
TRABZONSPOR A.Ş.
24
13
6
5
7
45
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
24
12
6
6
17
42
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
24
11
6
7
10
39
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
24
10
8
6
8
38
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
24
10
7
7
6
37
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
24
7
11
6
-5
32
10
YENİ MALATYASPOR
24
7
9
8
-1
30
11
GÖZTEPE A.Ş.
24
7
8
9
3
29
12
DEMİR GRUP SİVASSPOR
23
6
10
7
-3
28
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
23
7
6
10
1
27
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
24
6
8
10
-12
26
15
KASIMPAŞA A.Ş.
24
7
5
12
-12
26
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
24
6
7
11
-11
25
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
24
6
7
11
-13
25
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
24
6
6
12
-15
24
19
GENÇLERBİRLİĞİ
23
5
5
13
-24
20
20
MKE ANKARAGÜCÜ
23
5
4
14
-13
19
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
24
4
6
14
-21
18
Süper Lig Fikstür
26.Hafta Maçları
19.02.2021 19:00
Başakşehir - Trabzonspor
20.02.2021 13:30
Kasimpaşa - Karagümrük
20.02.2021 16:00
Yeni Malatyaspor - Konyaspor
20.02.2021 16:00
Denizlispor - Gençlerbirliği
20.02.2021 19:00
Alanyaspor - Galatasaray
21.02.2021 13:30
Erzurumspor - Atakaş Hatayspor
21.02.2021 16:00
Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor
21.02.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Fraport-tav Antalyaspor
21.02.2021 19:00
Fenerbahçe - Göztepe
22.02.2021 19:00
Ankaragücü - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
21
14
5
2
19
47
02
YILPORT SAMSUNSPOR
21
12
7
2
14
43
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
21
12
4
5
19
40
04
ADANA DEMİRSPOR
21
11
5
5
16
38
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
21
11
4
6
15
37
06
TUZLASPOR A.Ş.
21
11
4
6
4
37
07
ALTINORDU
21
11
4
6
3
37
08
ALTAY
21
11
2
8
12
35
09
BURSASPOR
21
9
4
8
3
31
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
21
9
3
9
2
30
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
21
7
6
8
-5
27
12
ADANASPOR A.Ş.
21
7
4
10
3
25
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
21
5
5
11
-12
20
14
MENEMEN SPOR
21
4
8
9
-14
20
15
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
21
5
4
12
-7
19
16
AKHİSARSPOR
21
5
4
12
-14
19
17
ANKARASPOR
21
3
4
14
-23
13
18
ESKİŞEHİRSPOR
21
0
7
14
-35
4
PTT 1. Lig Fikstür
22.Hafta Maçları
19.02.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü - Bereket Sigorta ümraniyespor
19.02.2021 16:00
Eskişehirspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
19.02.2021 19:00
Adana Demirspor - Altay
20.02.2021 13:30
Menemen Spor - Akhisarspor
20.02.2021 16:00
Altinordu - Adanaspor
20.02.2021 16:00
Giresunspor - Ankaraspor
20.02.2021 19:00
Istanbulspor - Yilport Samsunspor
21.02.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Beypiliç Boluspor
21.02.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Bursaspor