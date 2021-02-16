Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Arminia Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı.

Lider Bayern Münih, Bundesliga'da 21. haftanın kapanış maçında Allianz Arena'da düşme hattında bulunan Arminia Bielefeld'i konuk etti.

Arminia Bielefeld, 9. dakikada Michel Vlap ve 37. dakikada Amos Pieper'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih 48. dakikada Robert Lewandowski'nin topu filelere göndermesiyle skoru 2-1'e getirdi.

Konuk ekip 49. dakikada Christian Gebauer'ın attığı golle durumu 3-1 yaptı.

Karşılaşmada rakibi üzerine baskıyı artıran Bavyera ekibi, 57. dakikada Corentin Tolisso ve 70. dakikada Alphonso Davies ile 2 gol daha bularak 3-3'lük eşitliği sağladı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.

Bayern Münih puanını 49'a çıkartarak ikinci sıradaki Leipzig'in 5 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Arminia Bielefeld ise 18 puanla 16. sırada yer alıyor.