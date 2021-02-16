Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 25'inci hafta mücadelesinde FT Antalyaspor, sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalarak, puanını 32’ye yükseltti. Ligdeki 9. sırasını koruyan kırmızı-beyazlılar, kupayla birlikte yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. 2021 yılında yenilgi yüzü görmeyen Antalyaspor, son 9 maçında, 3 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Antalyaspor, geride kalan 25 haftada ise beraberlik sayısını 11’e yükselterek, ligin en beraberlikçi takımı oldu. Güney ekibi ligde, Beşiktaş, Gaziantep FK, Kasımpaşa, BB Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor, sezonun ikinci yarısında ise Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı.

Kırmızı beyazlılar yenilmezlik serisini Ziraat Türkiye Kupası’nda da devam ettirerek, deplasmanda DG Sivaspor’u 1-0 yenerek yarı finale yükselmişti.