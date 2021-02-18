Yaşadığı sakatlıklar sonrasında bu sezon takıma çok dahil olamayan Gökhan Töre, iyileştikten sonra Gençlerbirliği karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olmuştu. Ligin kalanında problem yaşamak istemeyen ve kondisyonunu üst seviyeye çıkarmak isteyen 29 yaşındaki futbolcu, izin gününde çalışmalarını sürdürüyor. Gençlerbirliği galibiyeti sonrasında Teknik Direktör Sergen Yalçın, futbolculara 3 gün izin verirken, siyah-beyazlılarda tatil yarın sona erecek. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yarın öğlen toplanacak olan Beşiktaşlı futbolcular, 26 Şubat'ta oynanacak olan Denizlispor maçının hazırlıklarına başlayacak. Takım izinli olmasına karşın Gökhan Töre, izin gününde bireysel antrenmanlarını yapmaya devam ediyor. Sergen Yalçın'ın ligin ikinci yarısında çok şey beklediği isimlerden olan Töre, zirve yarışındaki takımına katkı sağlamak için formunu koruyor.
Gökhan Töre'ye izin yok!
18.02.2021 - 11:33 | Son Güncelleme: 18.02.2021 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın 29 yaşındaki yıldızı Gökhan Töre, izin yapmıyor. Sakatlıktan döndükten sonra Gençlerbirliği maçında oyuna sonradan dahil olan Töre, takıma izin verilmesine karşın bireysel olarak antrenman yapıyor.
Etiketler : beşiktaş,gökhan töre,
768609 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/768609.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
24
16
3
5
30
51
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
24
16
3
5
27
51
03
FENERBAHÇE A.Ş.
24
16
3
5
21
51
04
TRABZONSPOR A.Ş.
24
13
6
5
7
45
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
24
12
6
6
17
42
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
24
11
6
7
10
39
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
24
10
8
6
8
38
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
24
10
7
7
6
37
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
24
7
11
6
-5
32
10
YENİ MALATYASPOR
24
7
9
8
-1
30
11
GÖZTEPE A.Ş.
24
7
8
9
3
29
12
DEMİR GRUP SİVASSPOR
23
6
10
7
-3
28
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
23
7
6
10
1
27
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
24
6
8
10
-12
26
15
KASIMPAŞA A.Ş.
24
7
5
12
-12
26
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
24
6
7
11
-11
25
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
24
6
7
11
-13
25
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
24
6
6
12
-15
24
19
GENÇLERBİRLİĞİ
23
5
5
13
-24
20
20
MKE ANKARAGÜCÜ
23
5
4
14
-13
19
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
24
4
6
14
-21
18
Süper Lig Fikstür
26.Hafta Maçları
19.02.2021 19:00
Başakşehir - Trabzonspor
20.02.2021 13:30
Kasimpaşa - Karagümrük
20.02.2021 16:00
Yeni Malatyaspor - Konyaspor
20.02.2021 16:00
Denizlispor - Gençlerbirliği
20.02.2021 19:00
Alanyaspor - Galatasaray
21.02.2021 13:30
Erzurumspor - Atakaş Hatayspor
21.02.2021 16:00
Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor
21.02.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Fraport-tav Antalyaspor
21.02.2021 19:00
Fenerbahçe - Göztepe
22.02.2021 19:00
Ankaragücü - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
21
14
5
2
19
47
02
YILPORT SAMSUNSPOR
21
12
7
2
14
43
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
21
12
4
5
19
40
04
ADANA DEMİRSPOR
21
11
5
5
16
38
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
21
11
4
6
15
37
06
TUZLASPOR A.Ş.
21
11
4
6
4
37
07
ALTINORDU
21
11
4
6
3
37
08
ALTAY
21
11
2
8
12
35
09
BURSASPOR
21
9
4
8
3
31
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
21
9
3
9
2
30
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
21
7
6
8
-5
27
12
ADANASPOR A.Ş.
21
7
4
10
3
25
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
21
5
5
11
-12
20
14
MENEMEN SPOR
21
4
8
9
-14
20
15
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
21
5
4
12
-7
19
16
AKHİSARSPOR
21
5
4
12
-14
19
17
ANKARASPOR
21
3
4
14
-23
13
18
ESKİŞEHİRSPOR
21
0
7
14
-35
4
PTT 1. Lig Fikstür
22.Hafta Maçları
19.02.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü - Bereket Sigorta ümraniyespor
19.02.2021 16:00
Eskişehirspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
19.02.2021 19:00
Adana Demirspor - Altay
20.02.2021 13:30
Menemen Spor - Akhisarspor
20.02.2021 16:00
Altinordu - Adanaspor
20.02.2021 16:00
Giresunspor - Ankaraspor
20.02.2021 19:00
Istanbulspor - Yilport Samsunspor
21.02.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Beypiliç Boluspor
21.02.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Bursaspor