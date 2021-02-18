Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlı ekibin milli güreşçisi Ufuk Yılmaz, 97 ülkeden 1237 sporcunun katılımıyla 2019 yılında Katar’da düzenlenen Dünya Plaj Oyunları’nda ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil etmiş, final müsabakasında İranlı güreşçi Pouya Rahmani’ye mağlup olarak Dünya ikincisi olmuştu. Dünya Olimpiyat Komiteleri Birliği, şampiyonanın ardından yapılan testlerde İranlı güreşçinin doping yaptığının belirlenmesi üzerine gelişen itiraz sürecinin sonunda, birincilik unvanının Ufuk Yılmaz’a geçmesine karar verdi.

Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ay-yıldızlı formayla Dünya şampiyonu olarak camiamızı gururlandıran sporcumuz Ufuk Yılmaz’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi.