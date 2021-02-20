Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Oynadığı futbolla şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Beşiktaş'ta sezon sonu için ayrılık listesi oldukça kabarık. Siyah beyazlıların on futbolcusunun sezon sonunda sözleşmeleri sona eriyor. Üstelik bu isimlerin neredeyse hepsi takımın önemli oyuncularından oluşuyor. Örneğin Aboubakar için 1+1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Yönetim sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahip. Cenk Tosun da 6 aylığına kiralandı. Ghezzal ve Rosier’in sözleşmeleri de sezon sonuna kadar. Dorukhan’ın taliplisi çok ve takımda kalması da zor.

Atiba bekliyor

Atiba Hutchinson'un da kontratı bitiyor. 38 yaşındaki Kanadalı sezon sonunda kendisini nasıl hissettiğine göre karar verecek. Bernard Mensah'ın kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Satın alma opsiyonu 4,5 milyon avro olsa da yönetim bunu kullanmak zorunda değil. Montero'nun sözleşmesi de Mensah'ınki ile aynı şartlara sahip. Utku Yuvakuran'ın sezon sonunda yeni imzayı atması bekleniyor. Sakatlıklardan dolayı şu ana kadar 17 maç kaçıran Gökhan Töre de gidici gibi görünüyor.