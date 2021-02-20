Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig'in 26'ncı haftasının açılış maçı Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından yaşadığı çıkışla şampiyonluk adaylarından biri hâline gelen Trabzonspor ile Avcı'nın kariyerinde büyük bir yer tutan son şampiyon Başakşehir'i karşı karşıya getirdi. İlk isabetli şutun karşılaşmanın 66'ncı dakikasında çekildiği mücadeleden mutlu ayrılan taraf Yusuf Sarı'nın golüyle konuk takım oldu.

Baykuş endişeli

Ligdeki son galibiyetini 10 Ocak'ta oynadığı Ankaragücü karşılaşmasında elde eden ve o günden bu yana oynadığı yedi karşılaşmadan galip gelemeyen Başakşehir, 90 dakikanın büyük bölümünde topu rakibine bırakmayı tercih etti. Maç boyunca yüzde 60'ın üzerinde topa sahip olma oranıyla oynayan Trabzonspor bu üstünlüğünü pozisyon zenginliğine dönüştürme konusunda zorlandı.

Tam yerinde değişiklik

İlk oyuncu değişikliğini 78'de Yunus Mallı'nın yerine Yusuf Sarı'yı oyuna alarak yapan Trabzonspor'da bu değişiklik çok kısa bir süre içinde sonuç verdi. Sağ kanatta topla buluşan genç oyuncu Başakşehir ceza sahasına dek sürdüğü topla kaleci Mert'i mağlup etti ve Trabzonspor'u galibiyete taşıdı. Bordo mavililer bu skorla yedi maçlık galibiyet serisine ulaşarak, zirveyle farkı üçe indirdi.

18'lik Kağan alkış topladı

Trabzonspor'un 2003 doğumlu, lise son sınıf öğrencisi olan kalecisi Kağan Moradaoğlu, profesyonel kariyerinin ilk maçında 90+4'te kritik bir kurtarışa imza attı. Genç kaleci maça Uğurcan Çakır'ın eldivenleriyle çıktığını belirterek, "Heyecanlıydım ama herkes bana yardım etti. Son bölümler stresli geçti ama çok şükür kazandık" dedi.

Deniz şu an coşkulu!

Armağan olsun

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada sonuçtan dolayı çok keyifli olduğunu söyledi. Maçta çok fazla pozisyona girmediklerini ama sabırlı oynadıklarını söyleyen Avcı, "Oyun üstünlüğünü kaybetmedik. Geldiğimden beri Trabzon'un verimli toprak olduğunu söylüyorum. Şehir için çok mutlu oluyorum, onlara armağan olsun" dedi. Göreve geldiğinde denizin dalgalı olduğunu söylediğini hatırlatan Avcı, "Şu anda deniz olumlu anlamda coşkulu" diye konuştu.