Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim karşılaşmadan sonra, Aytemiz Alanyaspor ile her maçın zevkli geçtiğini vurguladı. İstanbul'daki maçta da kendilerinin topun hakimi olduklarını dile getiren Terim, "Burada onlar topun hakimiydi. İlk yarı 1-0'dan sonra oyunu koparabilirdik. Böyle maçlarda 2'yi bulmak kritik süreçtir. Bulamadık. İkinci yarı Alanyaspor topa daha çok sahip oldu, pozisyon bulmaya çalıştı. Bir kaç pozisyon da buldu. Buradan üç puanla ayrılmak kolay bir şey değil. Bu kritik maçtan 3 puan aldığımız için sevinçliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunun kırılma anları olduğunu söyleyen Terim, maçta Luyindama'nın kafasına darbe aldığı pozisyonu kırmızı kart olarak yorumladı. Pozisyonda Luyindama'nın kafasının değil, ayağın nereye kalktığına bakmak gerektiğini anlatan Terim, "Biz böyle bir kadere derbi maçında uğradık. Ben çıkıp 'kırmızı kart' dedim. Cüneyt Çakır'ın idare ettiği maçtı." dedi.

"Bir tuzağı daha bertaraf etmek zorunda kaldık"

Karşılaşmanın hakemleri hakkında da düşüncelerini aktaran Terim, ceza yemek istemediğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Maça genç hakem veriyorsunuz, çok güzel. Dördüncü hakemi de genç veriyorsunuz. Daha evvel Süper Lig'de görmeye alışkın olmadığımız. Bu yetmiyormuş gibi VAR'a Süper Lig'de düdük çalmaya alışkın olmayan hakem koyuyorsunuz. Bu nasıl anlayış? Haftanın en kritik maçı Alanyaspor-Galatasaray maçı değil mi? Ben hayretler içerisindeyim. Genç hakemlere itirazım yok ama bir tarafı tecrübeli olayları doğru yönetecek. İkinci sarı kart yok, kırmızı kart yok, penaltı yok. Bunları ben pek dillendirmem. Bu kadar bariz ki bir tuzağı daha bertaraf etmek zorunda kaldık. Ondan dolayı da mutluyum. Bunun başka bir anlamı yok. Hiç tatlı bir şey değil. Böyle şey olur mu? Ben anlamakta zorluk çekiyorum."

"Bazı şeylerden korkacaklarsa yaşamak cesurların hakkı"

Bu kadar kritik bir maçın bu kadar tartışılır pozisyonun olmaması gerektiğini dile getiren Terim, "Size penaltıdır bana değildir. Size kırmızı karttır bana değildir. Ben sarı derim siz değil dersiniz. Buna hiç itirazım yok ama bu nedir arkadaş. Bazı şeylerden korkacaklarsa yaşamak cesurların hakkı. Sen öyle kaderlerle oynayamazsın. Başka etki başka tepkilerle bu düdüğü çalmayacaksınız. Cesaretin yoksa çalmayacaksın kardeşim. Sen koskoca büyük takımların ya da başka takımın kaderi ile oynayamazsın. Bu kadar bariz. Allah öyle büyük ki Tzavellas sarı kart yiyor. İlk yarı benim önümde atlıyor, eline çarpıyor. Dördüncü hakemin bir metre önünde. 'Çarpmadı hocam' dedi. Oyunun kaderi değil mi? Bir şey istediğimiz yok bizim. Adalet herkes için diyoruz ama hiç hoş bir manzara değil." şeklinde görüş belirtti.

"Biz her yerde herkesi yenebiliriz"

Ceza yemek istemediğini, bunun için bahane arandığını söyleyen Terim, Alanya deplasmanından puanla dönmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Her puan ve her deplasmanın önemli olduğunu, ancak çok maç olduğuna dikkati çeken Terim, "Buradan 3 puanla lider dönmek de çok önemli bir mesaj. Biz her yerde herkesi yenebiliriz. Mücadelemizi üst seviyede tuttuğumuz sürece iyi günler gelecektir. Sonuçta Galatasaray takımıdır bu. Psikolojik olarak zirvede kalmak hepimizin istediği bir şey. O nedenle mutluyuz." yorumunu yaptı.

"Bol pozisyon bize maalesef golü getirmedi"

Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Semih Tokatlı ise oyunu kontrol etmelerine ve pozisyon bulmalarına rağmen gol atamadıklarını söyledi.

Tokatlı maçın ardından düzenlen basın toplantısında Galatasaray'ı galibiyetten dolayı tebrik etti. Oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı kutlayan Tokatlı, "İlk yarıda ilk 15 dakikalık bölümde defansımızın arkasına atılan topla iki gol pozisyonu verdik. Sonuçta bir tane de gol yedik. Ama sonra tamamen oyunun inisiyatifini aldık. Devreye beraberlikle girecek pozisyonlar da bulduk ama olmadı. Özellikle ikinci yarıda oynanan futbol, kurduğumuz baskı, kaleye atılan 24 şut, yüzde 72 topla oynama ve bol pozisyon bize maalesef golü getirmedi." diye konuştu.

Gol atamayanınca maçın kazanılmadığını dile getiren Tokatlı, topla oynama oranının önemli olmadığını ancak girdikleri pozisyonları değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti. Beraberliği yakalamaları durumunda galip gelecekleri inancına sahip olduklarını anlatan Tokatlı, "Biz yolumuza devam edeceğiz. Pas oyununu, pozitif futbolu oynayacağız. Bunu daha da geliştirmeye çalışacağız. Çok çalışıyoruz. İnanıyoruz ki önümüzdeki haftalarda da tekrar üst seviyeyi yakalayacağız ve iyi futbolla herkesi memnun edeceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Galip gelemedik, puan alamadık"

Bir gazetecinin kapanan takımlara karşı Alanyaspor'un zorlandığı sorusuna Tokatlı, şöyle cevap verdi:

"Dünya literatüründe, dünya futbolunda kapanan takımları açmak bütün takımlar için zordur. Bu bizim için de öyle. Avrupa'da oynanan maçları da görüyoruz ki kapanan takımları kolay kolay açamıyorsunuz. Sadece bir tane gole bakıyor. Gol attıktan sonra da tabii ki netice değişiyor. Tabi ki bunun üzerine çalışıyoruz ama çok kolay olmuyor. İçeride bunu Galatasaray takımına karşı oynamak bizim için sevinçli ama üzüntülüyüz ki galip gelemedik, puan alamadık. Diğer maçlarda bunu aşacağımıza inanıyoruz."