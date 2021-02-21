Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Erkek Basketbol Millî Takımımız, 1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında Çekya, Gürcistan, Almanya ve İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını elde etti. Akatlar’da oynanan karşılaşmada İsveç’i ağırlayan ay yıldızlılar karşılaşmadan 88-80’lik sonuçla galip ayrıldı. İlk maçta 7 sayı farkla rakibine yenilen 12 Dev Adam, rövanşı 8 sayı farkla alınca avantajı eline geçirdi.

Hollanda işi bitirdi

Diğer karşılaşmada Hollanda da Hırvatistan’ı 65-57’lik skorla geçince, millî takımımız grupta üçüncülüğü garantiledi ve EuroBasket 2022 biletini almış oldu. 12 Dev Adam'ın İsveç karşısındaki galibiyetinde, bu sezonki yükselen performansıyla dikkat çeken Alperen Şengün önemli rol oynadı. Mücadeleyi 24 sayı, 12 ribaunt ve üç asistle tamamlayan genç oyuncu karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Millîler yarın 20.00’de Hırvatistan ile karşılaşacak.

Daha cesur olmalıyız

Millî takımın hocası Orhun Ene “Maalesef gergin olduğumuz için iyi oynamadık. Her oyuncumuz Euroleague’den geldiğindeki ritminde değildi. Daha cesur olup daha iyi oynamalıyız” dedi.

Gurur duyuyoruz

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, millî takımın mücadelesini övdü. Türkoğlu "Genç arkadaşlarımızın sahada gösterdiği mücadele, birliktelik gelecek açısından iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Takımımızla gurur duyuyoruz” dedi.