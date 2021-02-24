Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mart ayında Dünya Kupası elemelerinin başlayacağını hatırlatan Şenol Hoca, “Avrupa Şampiyonası'na gitmek hepimizin hayaliydi, bunu başardık. Arkasından Uluslar Ligi'nde dalgalanma yaşadık. Son maçta birinci olacakken sonuncu olduk. Elemelerde daha güçlü rakipler bizi bekliyor” dedi.

Norveç maçımız İspanya'da

Güneş, “Avrupa Şampiyonası şu an için gündem değil. Sportif başarı ve ülke tanıtımı açısından asıl Dünya Kupası önemli. Yirmi yıl geçmiş olacak 2002'den beri. O yüzden Katar’da yerimizi almalıyız. Hollanda ile 24 Mart’ta Olimpiyat Stadı'nda oynayacağız” dedi. Bu arada elemelerdeki Norveç-Türkiye maçının seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'da oynanacağı açıklandı.

Çok sevindim!

Şenol Güneş “Ozan Kabak’ın Liverpool gibi bir takıma gitmesine sevindim. Orada kendini geliştirecek. Cenk’in gidişini ise hiç istememiştim. Beşiktaş’ta düzenli forma giyecek” dedi.